Bryan Adams kommt für mehrere Konzerte nach Deutschland

Bryan Adams geht im Herbst auf Arena-Tour in Europa. In Deutschland finden fünf Konzerte statt. Die wichtigsten Infos zu Terminen und Ticket-Vorverkauf.

Mit seinem aktuellen Album "So Happy It Hurts" und jeder Menge Welthits geht Bryan Adams im Herbst wieder auf Arena-Tour in Europa. Dabei stehen fünf Konzerte in Deutschland auf dem Plan. "Mehr als zwei Stunden ungebremste Energie und totales Engagement" seien von dem Musiker und seinen Leuten zu erwarten. In den Shows würden "sämtliche Hits" der Laufbahn gespielt werden, verspricht der Veranstalter.

Bryan Adams in Deutschland: Termine im Überblick

Fünf Konzerte von Bryan Adams sind im Oktober in Deutschland geplant. Das sind die Termine im Überblick:

5. Oktober 2024: Düsseldorf ( PSD Bank Dome)

( Dome) 6. Oktober 2024: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 8. Oktober 2024: Frankfurt (Festhalle)

(Festhalle) 9. Oktober 2024: Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

(Hanns-Martin-Schleyer-Halle) 10. Oktober 2024: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

Bryan-Adams-Tour 2024: Tickets ab Mittwoch im Vorverkauf

Fans können Tickets für die Konzerte von Bryan Adams in verschiedenen Vorverkaufs-Stufen erwerben. Los geht es am Mittwoch (21. Februar) um 10 Uhr für Telekom-Kundinnen und -Kunden. Auf der Webseite der Telekom können sie sich als Privatkunde identifizieren und Tickets kaufen. Zeitgleich können auch Kundinnen und Kunden von RTL+ Tickets auf der Special-Seite für Prio-Tickets kaufen.

Einen Tag später, am Donnerstag (22. Februar) um 10 Uhr, haben alle anderen die Chance auf Tickets. Noch vor dem allgemeinen Vorverkauf gibt es beim Ticketanbieter Ticketmaster Karten zu kaufen. Fans benötigen dafür lediglich einen Account bei Ticketmaster.

Am Freitag um 10 Uhr startet dann der Vorverkauf bei allen anderen Ticketanbietern wie beispielsweise Eventim.

Bryan Adams kommt mit Album "So Happy It Hurts" nach Deutschland

Bryan Adams kann mittlerweile auf über 40 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. 1979 erhielt der Kanadier seinen ersten Plattenvertrag. Mitte der 80er folgten dann die ersten Welthits. Sein Album "Reckless" von 1984, auf dem Lieder wie "Summer of 69" und "Heaven" erschienen, wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet. 1991 schaffte er es mit dem Album "Waking Up the Neighbours" auch erstmals in Deutschland auf Platz eins der Album-Charts.

Sein bislang letztes Album veröffentlichte er im März 2022 mit "So Happy It Hurts". Im Herbst 2022 erschien eine Deluxe-Version mit den ursprünglichen zwölf Liedern sowie neu aufgenommenen Versionen von zwölf seiner Hits.