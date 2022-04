Maro-Verlegerin Sarah Käsmayr: „Ich will mein Leben nicht in einer digitalen Welt verbringen“

Plus Der Augsburger Maro Verlag wurde mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. Verlegerin Sarah Käsmayr über Traditionen, ihre Liebe zu Gedrucktem und die Kalkulation von Preisen.

Frau Käsmayr, der Maro Verlag ist nun zum dritten Mal mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet worden. Ist das Preisgeld von 24.000 Euro bei Ihnen eigentlich schon fester Bestandteil der Kalkulation?