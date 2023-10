Bushido geht nach acht Jahren Pause auf Tour – Tickets ab Freitag

Im kommenden Jahr feiert Bushido nach acht Jahren sein Bühnen-Comeback – und offenbar gleichzeitig seinen Abschied. Ab Freitag sind die Tickets für seine wohl letzte Tour im Vorverkauf.

Nach acht Jahren Bühnenabstinenz hat Bushido sein Live-Comeback angekündigt. Im Frühjahr 2024 wird der Rapper neun Konzerte in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz spielen. Die Tour hat das Motto "König für immer".

Was sich für die Fans im ersten Moment gut anhört, hat aber offenbar auch einen Haken. Denn der Veranstalter schreibt von einem "angemessenen Abschiedsrahmen", damit sich Bushido "von seinen Fans auf der vermutlich letzten Tour verabschieden" könne. Auch der Rapper selbst schreibt auf Instagram von seiner "letzten Tour".

Bushido: Termine der "König für immer"-Tour 2024

Das erste Konzert der "König für immer"-Tour findet am 21. März in Berlin statt. Insgesamt sieben Shows wird es in Deutschland geben. Das sind die Termine:

21. März 2024: Berlin ( Mercedes-Benz Arena )

( ) 22. März 2024: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

(Quarterback Immobilien Arena) 23. März 2024: München (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 24. März 2024: Oberhausen ( Rudolf Weber Arena)

( Arena) 25. März 2024: Frankfurt (Festhalle)

(Festhalle) 26. März 2024: Köln ( Lanxess Arena )

( ) 14. April 2024: Hamburg ( Barclays Arena)

Zusätzlich zu den Konzerten in Deutschland tritt Bushido am 9. April in Zürich und einen Tag später in Esch-Sur-Alzette in Luxemburg auf.

Bushido geht 2024 auf Tour: Tickets ab Freitag im Vorverkauf

Der Ticket-Vorverkauf für die Konzerte von Bushidos "König für immer"-Tour startet am kommenden Freitag (20. Oktober) um 12 Uhr. Die Eintrittskarten gibt es exklusiv beim Ticketanbieter Eventim.

Bushido freut sich nach "Herausforderungen" auf Tour 2024

"Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen", wird der Musiker zitiert. "Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich."

Bushido war zuletzt wegen gerichtlicher Auseinandersetzungen in den Schlagzeilen. Seine Trennung von seinem langjährigen Weggefährten Arafat A.-Ch. beschäftigt seit Jahren die Berliner Justiz. 2020 begann vor dem Landgericht ein Strafprozess gegen Arafat A.-Ch. und drei seiner mitangeklagten Brüder. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Untreue vor.