So ein Scherzkeks! Ist das Krümelmonster in die Radarfalle gerast?

Blitzer gehen einem tierisch auf den Keks, oder? Kaum hat man es eilig, schlägt die Radarfalle zu. Und wer wurde nicht schon alles der Geschwindigkeitsübertretung überführt? Die rasende Taube etwa, die in Hagen in die Fotofalle flog. Oder ein Pony auf der Bundesstraße 455 im Main-Taunus-Kreis … Wiehert auch noch keck in die Polizei-Linse. Der Weihnachtsmann auf seiner Kutsche in Freiburg … Es gibt ihn also doch! Gefiederten Geschwindigkeitsrekord hält übrigens ein Papagei, der mit ganzen 40 Sachen zu viel in Zweibrücken der Polizei davonflog.

Jüngster Fall: das Krümelmonster. Jenes aus der Sesamstraße? War es zu hungrig? Flott unterwegs zur nächsten Tanke neue Krümel holen? Wollte es sich gar verkrümeln? Jedenfalls hat ein mobiler Blitzer der Polizei auf der A45 ein bemerkenswertes Foto geschossen. Eine Person mit lustigem Kostümkopf und großen Kulleraugen am Steuer eines Audis. Ob es sich tatsächlich um das Krümelmonster handelt, muss ermittelt werden, die Polizei veröffentlichte nur ein Schwarz-Weiß-Foto.

Dem Krümelmonster droht nun eine Strafe

Sollte es sich um das keksverschlingende Monster aus der Sesamstraße handeln, wird ihm Folgendes zur Last gelegt: Elf Stundenkilometer zu schnell, am 20. September um 21.08 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund-Süd und dem Westhofener Kreuz. Erlaubt sind auf dieser Strecke 80 km/h. Nun droht dem krümelnden Monster eine Buße in Höhe von 40 Euro, die es sich vermutlich erst mal vom Mund absparen muss.

Tatsächlich geht die Polizei von einem verkleideten Menschen am Steuer des Audis aus. Zugelassen ist das Auto auf einen 57-jährigen Mann, der bald Post von der Polizei erhalten wird. Ob dieses Scherzkeks sich nun blau ärgert?