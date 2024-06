Musik

Zaho de Sagazan: Musik zwischen französischem Chanson und Elektromusik

Plus Die 24-jährige Zaho de Sagazan zählt zu Frankreichs größten musikalischen Entdeckungen der vergangenen Jahre. Eine Begegnung in einem Pariser Vorort.

Von Birgit Holzer

Zaho ist sofort beim Du. Sie setzt sich auf einen Stuhl im Vorgarten ihrer Managerin Lucie in einem südlichen Pariser Vorort, fährt sich durch die wuscheligen hellblonden Haare, dreht sich eine Zigarette. Gerade gibt sie Interviews. Vor ein paar Wochen sagte Zaho de Sagazan in einer Fernsehsendung, befragt zu ihrem Erfolg als Sängerin, sie schwebe wie auf einer Wolke. Aber eigentlich erscheint ihr das Bild nicht stimmig. „Ich befinde mich eher in einer Art Dauer-Lauf und habe gar keine Zeit zu realisieren, was da gerade passiert.“ Frei und leicht fühle sie sich vor allem auf der Bühne. Zugleich sei sie am Boden geblieben. Das zeigt die 24-Jährige auch in der Wahl des Orts für das Gespräch bei ihrer Managerin: ihrer besten Freundin aus Schulzeiten.

Mit ihr gründete sie während des Studiums ein Label und blieb dabei, als sie sich längst eine der großen Plattenfirmen hätte aussuchen können. Alle ihre Mitarbeiter sind Kumpels, oft seit Langem. „Lucie ermöglicht mir die wichtigste Sache für eine Künstlerin, nämlich die Freiheit. Wäre ich bei einem Label, das mir sagt, wie lange ein Lied sein oder was ich bei einer Preisverleihung anziehen soll, dann wäre ich wie in einem Käfig.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

