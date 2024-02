Kino

18:00 Uhr

Wie die Pixel tanzen lernten: Die Filmwelt baut sich digitale Kulissen

In der Hyperbowl: Die Position und Ausrichtung der Kamera wird geortet, so dass die Perspektive gezielt für sie berechnet werden kann. Der Rahmen zeigt der Crew an, welcher Bereich im Bild ist.

Plus Actionszenen und Traumwelten, ein Spaziergang durch den Dschungel – solche Bilder lassen sich heute digital erzeugen. Wie funktioniert das? Ein Besuch in den Filmkulissen.

Von Julian Reischl

Der Dschungel liegt sattgrün in der Nachmittagssonne. Ein laues Lüftchen geht, einzelne Blätter gleiten sanft wirbelnd herab. Es ist unheimlich still hier. Man würde fast erwarten, dass sich gleich Indiana Jones mit einer Machete aus dem Dickicht auf die Lichtung hackt. Doch einen Pfad bahnen kann man hier nur mit der Maus. Denn der gesamte Dschungel ist eine einzige Videoinstallation. So werden heute Filme gedreht. Geht das Filmteam nicht in den Dschungel, muss der Dschungel eben zum Filmteam. Nicht nur die Kameratechnik ist digital geworden, sondern auch die gefilmte Umgebung.

Vom Greenscreen zur Hyperbowl: Zu Gast in den Penzing Studios

Die Penzing Studios haben hier vor rund zwei Jahren ihr Zuhause im ehemaligen Fliegerhorst gefunden. "Die Hyperbowl ist der Nachfolger des Green Screens. Mit der Hyperbowl ermöglichen wir hier die sogenannte Virtual Production, also die virtuelle Produktion von Film- und Fernsehszenen", erklärt Joe Neurauter, Filmproduzent und Mitgründer der Penzing Studios.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen