Zeitzeichen

17:59 Uhr

Überreizte Gesellschaft: Wenn zum Einschlafen nur noch das Hörbuch hilft

Plus Wir lassen uns von früh bis spät berieseln. Wie soll man da abends abschalten? Ganz einfach: Mit Bibi Blocksberg oder den drei ???. Sie erinnern an Kindheit.

Von Manuela Müller

Die Menschen scheinen zu verlernen, was sie von der ersten Sekunde an können. Was nicht erst durch wochenlanges Training, stetiges Heranführen und einem Wechsel aus Fortschritt und Rückschritt erlangt werden muss: Einschlafen. "Babys schlafen aber auch nicht einfach ein", möchten übermüdete Eltern schreien. Also gut, Babys und Kleinkinder mal außer Acht gelassen. Viele Erwachsene können nicht mehr ohne Hilfe einschlafen.

Von früh bis spät soll die Hirnmasse funktionieren. Wach sein, Ideen haben, Nachrichten verschicken und beantworten, sich merken, wo der Autoschlüssel liegt, wann der Arzttermin ist. Ein gedanklicher Dauerrausch. Und abends im Bett? Soll im Oberstübchen plötzlich Stille herrschen. Am liebsten per Knopfdruck – Augen zu und ab in die Tiefschlafphase. Schön wäre es, aber in den Schlafzimmern herrscht keine Ruhe mehr. Weder innerlich noch äußerlich, denn es wird bis tief in die Nacht geplappert. Airpods, Soundboxen und Handylautsprecher erzählen den 137. Fall der drei Fragezeichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen