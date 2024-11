Eberhofer-Darsteller Bezzel erhält Verfassungsorden

Der unter anderem durch seine Rolle als Provinz-Polizist Franz Eberhofer bekannte Schauspieler Sebastian Bezzel wird vom bayerischen Landtag mit dem Verfassungsorden des Freistaats geehrt. Der 53-Jährige repräsentiere Bayern seit vielen Jahren nicht nur durch seine «bayerischen» Rollen in Film und Fernsehen, sondern auch mit dem Fernsehformat «Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger», teilte die Landtagsverwaltung mit.

Unter den 44 zu ehrenden Persönlichkeiten finden sich weitere bekannte Namen wie Sprinterin Gina Lückenkemper, Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier und Schauspielerin Michaela May. Auch die ehemalige Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD) ist unter den Preisträgern, die am 5. Dezember in München ihre Auszeichnungen erhalten sollen.

«Vom sozialen Engagement über Kultur und Sport bis hin zu Wissenschaft und Politik – die ausgewählten Persönlichkeiten leben die Werte unserer Verfassung jeden Tag aufs Neue», wird Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) in der Mitteilung zitiert. «Das ist entscheidend für unsere Demokratie, gerade in diesen herausfordernden Zeiten.»