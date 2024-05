"Star Wars"-Erfinder George Lucas feiert seinen 80. Geburtstag

George Lucas wird 80 Jahre alt. Auch in seiner Rente beschäftigt sich der ehemalige Filmproduzent noch mit einem außergewöhnlichen Projekt.

Am 14. Mai feiert der "Star Wars"- und "Indiana Jones"-Produzent George Lucas seinen 80. Geburtstag. Dabei hat er in seinem Leben viel erreicht und trotz einiger Schwierigkeiten nie seine Träume aufgegeben – bis auf einen.

George Lucas wurde 1944 in Kalifornien geboren. Bereits als Kind las Lucas gerne Abenteuerromane und Comics und schaute Science-Fiction-Serien und Comicverfilmungen. Doch das war noch nicht der Grundstein für seine Karriere – mit 16 Jahren war es Lucas' Traum, Rennfahrer zu werden. Als er allerdings nachts auf dem Weg nach Hause in einen Autounfall geriet, nach dem er zwei Tage im Koma lag, entschied er sich gegen eine Rennfahrerkarriere und begann mit einem Studium der Anthropologie, Psychologie und Philosophie.

Erster "Star Wars"-Film lief zuerst nur in wenigen Kinos

Nach dem Studium bot George Lucas' Vater ihm an, sein Schreibwarengeschäft zu übernehmen, doch der Sohn lehnte ab und schrieb sich stattdessen für ein weiteres Studium an einer Filmhochschule in Los Angeles ein, das den Grundstein für seinen späteren Erfolg legte.

Nach einigen kleineren Projekten und seinem ersten erfolgreichen Film "American Graffiti" gelang George Lucas schließlich der Durchbruch: Nach einem anstrengenden Dreh kam der erste Teil der "Star Wars"-Trilogie "Krieg der Sterne" in die ersten Kinos.

George Lucas verkaufte sein Unternehmen an Disney

Doch Lucas' Weg bis dorthin war steinig: Die ersten beiden Produktionsstudios lehnten seine Idee ab. Und obwohl er schließlich bei 20th Century Fox einen Vertrag aufsetzen konnte, glaubten diese nicht wirklich an sein Werk und gaben ihm aufgrund dessen ein Budget von rund drei Millionen Dollar. George Lucas verzichtete auf eine zusätzliche Gage, erhielt aber im Gegenzug die Rechte für die Lizenz und das Merchandising. Für Lucas wurde das ein gutes Geschäft: Allein der Verkauf von Merchandise brachte im Lauf der Jahre hohe Summen ein.

Umso überraschender kam die Nachricht, dass George Lucas sich im Jahr 2012 dazu entschloss, sein Unternehmen "Lucasfilm" für rund vier Milliarden Dollar an Disney zu verkaufen. Nach über 40 Jahren in der Filmproduktion, war es ihm nun wichtig, sich auf seine Familie und seine Kinder zu konzentrieren.

Das "Lucas Museum of Narrative Art" ist sein neustes Projekt

In seiner Rente beschäftigt sich der Milliardär mit einem weiteren Herzensprojekt, dem "Lucas Museum of Narrative Art" in Los Angeles. Das Museum soll ein ganz besonderer, 28.000 Quadratmeter großer Ort werden, der sowohl Bildende als auch Populärkunst aus Lucas' Sammlung zeigt. Auch Gegenstände aus "Star Wars" befinden sich darunter. Zusätzlich sollen in zwei museumseigenen Kinos täglich Filmvorführungen laufen und eine öffentliche Bibliothek, die auf Kino und Kunst spezialisiert ist, entstehen. Die Eröffnung ist für das Jahr 2025 geplant und wird mit einem Budget von mehr als einer Milliarde Dollar von George Lucas selbst finanziert.