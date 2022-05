Dokfest München zeigt Mischung aus großem und kleinem Kino

„Ach komm, du machst einen Film für den Fall, dass ich sterbe?“, sagt Alexej Nawalny. In der Doku rekonstruiert er mithilfe von Journalisten, wie Attentäter einen Anschlag auf ihn planten. Einer der Attentäter plaudert ganz offen am Telefon, dass sich das Gift in Nawalnys Unterhose befunden hatte.

Foto: dpa