Ausstellung wirft einen anderen, kritischen Blick auf die Fugger und Welser

Plus Das Fugger-und-Welser-Museum präsentiert die neue Sonderausstellung "Sieben". Bluespots Productions haben dafür mit pinkem Klebeband und Audioaufnahmen gearbeitet.

Das Fugger-und-Welser-Erlebnismuseum wurde in der Vergangenheit scharf für seine Darstellung des Sklavenhandels und der Kolonialisierung kritisiert. Um diesen Abschnitt der Geschichte aus neuen Perspektiven zu beleuchten, integrierte das Museum gemeinsam mit dem Theaterensemble Bluespots Productions die interaktive Audioausstellung "Sieben".