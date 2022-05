Als die Fugger Dillingen den Vorzug vor Augsburg gaben

Plus Das Stiftungs- und Familienarchiv der Fugger bewahrt jahrhundertealte Schätze. Vor kurzem hat der neue Archivar seine Tätigkeit aufgenommen. Ein Besuch zwischen Regalen und anderem Speicherplatz.

Den eigenartig prägnanten Geruch von Kellern nimmt man in manchen Gebäuden auch im ersten Stock wahr. Ebenso die Kälte. Auch die spürt man dort zuweilen oberhalb des Erdgeschosses. Zumindest, wenn das Gebäude über künstliche Wärmeregulierung verfügt und jahrhundertealte Rechnungen oder Beschwerdebriefe aufbewahrt.