Attest erst ab dem vierten Tag? Reform des Kinderkrankengeldes ist umstritten

Gesundheitsminister Lauterbach schlägt vor, dass Eltern erst ab dem vierten Tag ein Attest brauchen, um sich "Kind krank" zu melden. Eltern und Ärzte begrüßen das, die Wirtschaft nicht.

Mit dem Herbst hat auch die Saison der Schniefnasen begonnen. In den Arztpraxen herrscht Hochbetrieb und viele Eltern machen sich nicht nur Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder. Für manche wird auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wieder auf eine harte Probe gestellt. Wird das Kind krank, muss es jemand gesund pflegen. Gleichzeitig in die Arbeit zu gehen ist schwer bis unmöglich. Um Eltern die Situation zu erleichtern, hat die Politik nun Reformen angekündigt und zum Teil schon umgesetzt.

Die erste Änderung betrifft ein Gesetz, das es Eltern gesetzlich versicherter Kinder ermöglicht, zu Hause zu bleiben und sich um ihre kranken Kinder zu kümmern, wenn sie jünger als zwölf Jahre sind. Demnach stehen jedem Elternteil pro Jahr und Kind eine bestimmte Anzahl an Kinderkrankentagen zu. An diesen zahlt die Krankenkasse 90 Prozent des Lohns. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie gab es zehn Kinderkrankentage pro Kind und Elternteil. Während der Pandemie wurde die Zahl auf 30 erhöht. Da diese Regelung Ende des Jahres ausläuft, hat der Bundestag für die Jahre 2024 und 2025 ein neues Gesetz verabschiedet. Eltern können so künftig an 15 Tagen pro Jahr und Kind ihre kranken Kinder zu Hause zu pflegen. Damit es gilt, muss der Bundesrat noch zustimmen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach möchte noch etwas anderes ändern: Der SPD-Politiker sagte vor Kurzem in einem Interview, er wolle, dass Eltern erst ab dem vierten Krankheitstag ihres Kindes ein Attest vom Arzt benötigen, um sich in der Arbeit "Kind krank" zu melden. Bisher war das ab dem ersten Tag nötig.

Attest für Kinderkrankentage erst ab dem vierten Tag? Kinderärzte sehen Vorschlag positiv

Mit seinem Vorschlag kommt Lauterbach den Kinder- und Jugendärzten entgegen. Diese klagen schon lange, dass die Bürokratie überhandnehme. Eine Form dieser Bürokratie: Atteste, die Schulen, Kassen und Unternehmen einfordern, wenn Kinder krank werden. Deshalb also Lauterbachs Reformvorschlag. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, sei dieser Teil einer Empfehlung des Ministeriums zum Bürokratieabbau. Im Interview mit der Bild am Sonntag sagte der Gesundheitsminister: „Wir können den Eltern da vertrauen. Erst ab dem vierten Krankheitstag wird der Arztbesuch notwendig.“

Dominik Ewald, Kinderarzt aus Regensburg und Vorsitzender der bayerischen Kinder- und Jugendärzte, sieht das ähnlich wie Lauterbach. Er sagt: „Wenn die Krankenkassen eine Missbrauchsgefahr sehen, warum sollen ausgerechnet wir Kinderärzte da die Kontrolleure sein?" Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten seien die Praxen voll. „Wir bekommen an einem Vormittag 120 Anrufe, wir haben jetzt schon Personalmangel. Wenn dann Patientinnen und Patienten nur aus bürokratischen Gründen in die Praxis kommen, die nicht kommen müssten, belastet das." Die Kinderärzte möchten die frei werdende Zeit lieber für neue Patienten nutzen oder sich intensiver um jene zu kümmern, die wirklich Beratung brauchen. Insofern begrüßen sie Lauterbachs Idee.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bayerische Wirtschaft blickt wegen Fachkräftemangel kritisch auf eine Neuregelung der Kinderkrankentage

In der Wirtschaft wird der Vorschlag kritisch gesehen. Bertram Brossard, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, äußert gegenüber unserer Redaktion vor allem vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels Bedenken. Er sagt, blieben Eltern drei Tage ohne Attest bei ihren Kindern, „besteht das Risiko, dass voreilig drei Tage in Anspruch genommen werden und Mitnahmeeffekte entstehen, durchaus. Sollten Mitarbeiter tatsächlich für mehrere Tage ausfallen, wäre das zusätzlich vor allem in Zeiten eines gravierenden Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels für kleinere und mittlere Unternehmen ein Engpass. Daher ist der Vorstoß ein falsches Signal an die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen.“

Schon jetzt berichten Eltern, dass ihre Chefs sehr unterschiedlich damit umgehen, wenn sie wegen kranker Kinder nicht zur Arbeit kommen. In einer Umfrage unter unseren Leserinnen und Lesern schreiben einige, dass ihre Chefinnen und Chefs sehr verständnisvoll reagieren – auch weil sie selbst Kinder hätten. Andere erzählen, dass ihnen regelmäßig vor dem Anruf in der Arbeit graut. Auch Kolleginnen und Kollegen seien oft wenig einsichtig oder fühlten sich übervorteilt, sagen wieder andere. Diese fehlende Unterstützung ist auch eine Sache, die die Augsburger Familienpolitikerin Ulrike Bahr ( SPD) beschäftigt. Sie bewertet den Vorschlag von Karl Lauterbach deshalb als „echte Entlastung für alle Eltern. Familienpolitisch gibt es da gerade in der Erkältungssaison einen Handlungsbedarf." Auf die Kritik aus der Wirtschaft erwidert Bahr: Natürlich könne es sein, dass die Regelung – sollte sie denn kommen – missbraucht werde. "Aber wir möchten uns auf das Positive konzentrieren und den Eltern vertrauen, um ihnen das Leben mit kleinen Kindern zu erleichtern", sagt Bahr.