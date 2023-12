Gesellschaft

17:41 Uhr

Doch noch mal eine Liste mit Schönem, extra zum Fest

Plus Klar, dass sich in diesen Zeiten kaum unbeschwert durch den Alltag gehen lässt. Aber den Blick auf die kleinen beglückenden Momente gilt es dennoch nicht zu verlieren. Vielleicht vor allem jetzt.

Von Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

Ein kristallklarer Himmel in trockenkalter Winternacht. Und die Erinnerung an noch viel mehr Sterne im Planetarium. Denn wenn in einer solchen Nacht ohne Licht für den Menschen schon vieles dort oben funkelt – Katzen sehen mindestens doppelt so viele Sterne; und für Eulen, die zehnmal bessere Augen haben als wir, ist der ganze klare Nachthimmel hell, weil sie die vielen Sterne auch sehen, die dort sind.

Und überhaupt die Erinnerung: dass all das vermeintlich Gewesene noch immer ist, solange es als Erinnertes wirkt. Dass all die vermeintlich Gegangenen immer noch da sind, solange wir sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen