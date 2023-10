Sind Computerspiele gut oder schlecht? Stumpfes Geballer oder immersiver Glücksmoment?

Plus Das widersprüchliche Verhältnis zum Zocken ist mal wieder Thema. Von „Egoshootern“ gegen den Fachkräftemangel bis zum „Fatal Error“ des besten Romans des Jahres.

Kürzlich ist ein neues Computerspiel erschienen, das für einigen Wirbel gesorgt hat. „Counterstrike 2“ heißt es, und womöglich weckt das bei dem ein oder anderen unangenehme Erinnerungen. Denn die große Beliebtheit des ersten Teils galt immer wieder als Indiz – nicht nur dafür, dass wahnsinnig viele Jugendliche viel zu viel ihrer Lebenszeit sinnlos verdaddeln, sondern auch für die mitunter dadurch grassierende Gefahr.

Es ist nämlich ein sogenannter Ego-Shooter, bei dem also in Ich-Perspektive auf andere geballert wird – und wiederholt wurde das Spiel bei Menschen viel benutzt auf dem Rechner gefunden, die tatsächlich Gewalttaten begangen haben. Schwuppdiwupp, Kausalzusammenhang: Hat das eine zum anderen geführt?