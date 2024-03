Von klein auf im Krieg: Martin Schäubles "Die Geschichte der Israelis und Palästinenser"

Martin Schäuble fächert in seinem Sachbuch differenziert und gut verständlich den Nahost-Konflikt auf. Vor allem lässt er dabei Israelis und Palästinenser zu Wort kommen.

Den grauenvollen Bildern und Nachrichten über den Krieg im Gazastreifen entgeht derzeit niemand. Auch Kinder und Jugendliche werden davon erschüttert und stellen Fragen, auf die es oft keine eindeutigen Antworten geben kann. „Was für Aiyub Fakten sind, sind für mich keine, und umgekehrt“, sagt der 1990 in einem israelischen Kibbutz geborene Elad Schachar nach einem Gespräch mit einem gleichaltrigen Palästinenser. Der Satz stammt aus Martin Schäubles Jugendsachbuch „Die Geschichte der Israelis und Palästinenser“ und erfasst in wenigen Worten das Dilemma einer endlos erscheinenden Auseinandersetzung, für die es heute mehr denn je keine Lösung zu geben scheint.

In persönlichen Aussagen spiegelt Autor Martin Schäuble die Fakten des Nahostkonfliktes

In vielen persönlichen Begegnungen hat der Autor und Journalist mit Menschen auf beiden Seiten der Konfliktlinie gesprochen, in ihren persönlichen Aussagen spiegelt er die Fakten des politischen Konflikts. Da sind die Schwestern Mahera und Manal Ayyad, die viele Umwege nehmen müssen, um sich zu sehen, weil eine Mauer sie trennt und Rachel Saperstein, die vom schönen und glücklichen Leben der israelischen Siedler im Gazastreifen erzählt. Zu Wort kommen Menschen, die schon unter der britischen Besatzung gekämpft haben oder die aus aller Welt nach Palästina kamen, um dort ihren Traum von einem geschützten Leben verwirklichen wollten. Auch Angehörigen von Attentätern, orthodoxen Juden und Geflüchteten in Auffanglagern der Nachbarländer gibt Schäuble eine Stimme und zeichnet damit einen Alltag voller Wut, Hass, Trauer und Terror nach. Es ist ein Leben, das seit Jahrzehnten von gewaltsamen Auseinandersetzungen durchdrungen ist.

Kindheit in Nahost: Kinder schauen sich Waffen der israelischen Polizei an. Foto: Abir Sultan (dpa)

„Von klein auf sah ich Kriege. Ich selbst kämpfte im Unabhängigkeitskrieg, im Suezkrieg, im Sechstagekrieg, im Jom-Kippur-Krieg und in vielen weiteren Einsätzen. Mein Sohn kämpfte. Mein Enkel kämpfte. Er liegt verwundet im Krankenhaus. Und ich glaube, der Enkel meines Enkels wird auch kämpfen“, wird der Israeli Abraham Bar-Am zitiert. Es ist eine Chronologie, die seine Familie mit der der Palästinenserin Amelie Dschaqaman teilt: „Meine Mutter kam während der osmanischen Besatzung auf die Welt. Ich wurde während der englischen Besatzung geboren, meine Kinder während der jordanischen, deren Kinder während der israelischen. Es gibt immer jemanden, der dieses Land will, aber nie jemanden, der uns will. Ist das keine Tragödie?“

"Die Geschichte der Israelis und Palästinenser" geht auch auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober ein

„Die Geschichte der Israelis und Palästinenser“ ist die überarbeitete Neuauflage einer gleichnamigen Ausgabe aus dem Jahr 2007 und nun ein bemerkenswertes und äußerst differenziertes Buch zu den aktuellen Ereignissen geworden, das nicht nur für junge Menschen eine interessante und anregende Lektüre ist. Denn mit neuen Kapiteln und Stimmen sollte Anfang dieses Jahres eine erweiterte Ausgabe herauskommen, in die auch die Debatten und Unruhen im Zuge der Justizreform der Regierung Netanjahu Eingang finden sollten. Kurz vor Drucklegung ereignete sich am 7. Oktober jedoch der Angriff der Hamas auf Israel und der Verlag stoppte die Produktion, um auch das neueste Kapitel dieser unendlichen Geschichte zu berücksichtigen. Persönliche Begegnungen waren dafür natürlich nicht möglich, bedauert der Autor.

Der Journalist und Autor Martin Schäuble Foto: Tobias Elsässer





Martin Schäuble, 1978 in Lörrach geboren, war Anfang der 2000er-Jahre im Rahmen seines Politikstudiums erstmals nach Israel, nach Jerusalem gereist, um den Holocaust-Überlebenden Noach Flug für einen Zeitzeugenbericht zu befragen. Hautnah erlebte er in dieser Stadt, die für Israelis wie Palästinenser Herzstück ihrer Identität ist, den Konflikt der beiden Völker – seine Komplexität, die Ungerechtigkeiten, die Verletzungen auf beiden Seiten. Sein Interesse, ein tieferes Verständnis für das Thema zu bekommen, war geweckt. Das Studium verlegte er deshalb von Berlin nach Jerusalem, lebte einige Jahre dort wie auch in Ramallah im Westjordanland, arbeitete zeitweise in der Entwicklungshilfe und reiste durchs Land, um zu erfahren, wie die Menschen mit der verfahrenen Situation umgehen.

Wer lebte zuerst im Heiligen Land, Israelis oder Palästinenser?

Martin Schäuble kombiniert diese Augenzeugenberichte mit einer chronologischen Darstellung der Ereignisse im 20. Jahrhundert, ausgehend von der kontroversen Frage „Wer lebte zuerst im Heiligen Land, Israelis oder Palästinenser?“ Ergänzend finden sich Ausschnitte aus offiziellen Dokumenten wie der Erklärung Theodor Herzls über den „Judenstaat“, dem Teilungsbeschluss der UN oder den Reden Jitzchak Rabins und Yassir Arafats zum Oslo-Friedensabkommen. Schäuble beschreibt, wie es zur ersten und zweiten Intifada, den Aufständen der Palästinenser in den Jahren 1987 und 2000, kam und zum Bau der von der israelischen Regierung unter Ariel Scharon beauftragen Sperranlage um das Westjordanland. „Befürworter dieses Projektes sprachen von einem Zaun, Gegner von einer Mauer – die Realität liegt dazwischen“, schreibt er. Das Bemühen, beiden Konfliktparteien gerecht zu werden, prägt sein Buch ebenso wie seine Neutralität. „Wir müssen allen zuhören, immer und immer wieder. So lässt sich der Konflikt zwar nicht lösen, doch ein bisschen mehr verstehen. Das kann ein Anfang sein“, sagt Martin Schäuble.

Martin Schäuble: Die Geschichte der Israelis und Palästinenser, Hanser, 240 Seiten, 22 Euro – ab 14. Foto: Hanser Verlag

