Literatur

vor 33 Min.

Eine Frau zwischen Liebe und Gewalt

Plus Terézia Mora gelingt mit ihrem Roman "Muna oder Die Hälfte des Lebens" ein beklemmendes Meisterwerk.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Diese Geschichte nimmt einen mit auf einen beklemmenden Lebensweg. Doch kann man "Muna oder Die Hälfte des Lebens", den neuen Roman von Terézia Mora, nicht aus den Händen legen – obwohl Muna in eine albtraumhafte Beziehung gerät. Denn die Hauptfigur, Tochter eines früh gestorbenen Vaters und einer alkoholkranken Schauspielerin, verliebt sich als Praktikantin einer Zeitschrift in den schönsten Mann, den sie "je im Leben sehen würde". Sie lebt in einer fiktiven Kleinstadt in der untergehenden DDR, es gibt ein Stadttheater, an dem ihre Mutter auftritt. Und Muna? Ist wie besessen davon, diesem Magnus, Lehrer am Französischen Gymnasium, näherzukommen. Gerade als sie es schafft, wird die DDR von der Friedlichen Revolution hinweggefegt. Die Geschichte stellt alles auf den Kopf und auf Anfang.

Was Mora auf ihre unnachahmliche erzählerische Art schafft, ist vielerlei. Im Hintergrund in Unschärfe und beiläufig hat sie einen Wenderoman geschrieben. Muna studiert und versucht – eher aus Verlegenheit als wirklichem Antrieb – an den Universitäten Fuß zu fassen. Letztlich landet Muna, die Promovierte, in einer kleinen Buchhandlung. Sie kommt aus armen Verhältnissen und obwohl sie studiert und promoviert, bleiben ihre Lebensumstände prekär. Während des universitären Wegs fließen die Forschungstrends der Geisteswissenschaften ein: etwa die Gendertheorie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen