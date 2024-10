Wenn das Feuerwehrhaus lichterloh brennt

Der Horror für Feuerwehrleute: Mitten in der Nacht klingelt einen der Alarm aus dem Schlaf - und dann ist das Ziel des Einsatzes das eigene Feuerwehrhaus. So geschehen im mittelhessischen Stadtallendorf. Um kurz nach vier Uhr morgens schlagen dort zehn Meter hohe Flammen aus dem Dach der Fahrzeughalle. Es brennt lichterloh, Großeinsatz. 170 Feuerwehrleute im Einsatz. Kreisbrandinspektor Lars Schäfer sagt dem Hessischen Rundfunk: „Das ist der Albtraum jedes Feuerwehrangehörigen, keiner möchte sein Feuerwehrhaus selber löschen müssen.“

Feuerwehrhaus in Stadtallendorf in Flammen: 170 Einsatzkräfte kämpfen

Umso tragischer macht diesen Einsatz, dass der Feuerwehrkomplex in Stadtallendorf im Januar neu eingeweiht worden ist. Es habe sich um die modernste Anlage im Umkreis gehandelt - „innovativ und auf dem neuesten Stand“, hieß es. Nun ist dort ein Sachschaden von 20 bis 24 Millionen Euro entstanden. Die ausgebrannte Fahrzeughalle muss wahrscheinlich abgerissen werden, Material und Fahrzeuge sind verloren gegangen. Die einzig gute Nachricht: Beim Großbrand wurde niemand verletzt.

Auslöser für alles war zunächst ein Fahrzeug, von dem aus sich das Feuer weiter ausgebreitet hat. Wie man hinterher erfuhr, war in der neuen Fahrzeughalle keine eigene Brandmeldeanlage eingebaut worden. Laut Kreisbrandinspektor sei das eine Entscheidung der Stadt gewesen. Anders als in Wohnungen und Häusern gebe es für Gerätehallen in Deutschland keine gesetzliche Pflicht, Brandmeldeanlagen zu installieren. Und wo es keine Pflicht gibt, da spart man gern. Wenn es nun brennt in Stadtallendorf? Muss niemand Angst haben. Die Stadt hat Hilfsangebote aus ganz Hessen von anderen Feuerwehren bekommen und erstellt gerade Konzepte, den Grundschutz selbst leisten zu können.