Ist der Hype um die Abnehmspritze gerechtfertigt?

Auch ich bin etwas mehr. Aber ich fürchte ohne Veränderung der Ernährungsgewohnheiten und Einsatz von Strategien wird nie jemand dauerhaft erschlanken.

Seit Jahren werden Wundermittle und Sportgeräte etc angeboten, es kann nur helfen wenn man aufhört sich literweise "Light"-Cola etc zu verabreichen, ein Glas normale Cola kann und soll man trinken, wenn überhaupt.

Ebenso die Sportgeräte die im Teleshop angeboten werden, da stimmt der Tagesablauf einfach nicht wenn man sowas als Impuls- und Frustkauf sitzend tätig, nach ein paar Wochen verstauben die Gerätschaften in der Wohnzimmerecke.

Auch die "Kummerschokolade" ist nichts anderes als ein Suchtmittel, Essen bewirkt den selben Endorphinschub wie Drogen,

die Handlung wird wiederholt weil das Motivationszentrum im Gehirn verlernt hat diese Dosis nach einer Stunde Sport auszuschütten.

Die Belohnung und Glücksgefühl durch das körpereigene Opiat wird von der Natur eigentlich nur nach einer Tätigkeit wie Sport,

Jagd, Vermehrung oder nach sozialer Anerkennug ausgeschüttet.

Wer von einem erfolgreichem Vorstellungsgespräch, einer Geburt oder nach einer Runde Joggen nach Hause kommt, kennt dieses

Gefühl sicherlich.

Hier hat die Natur einen Mechanismus vorgesehen das es den Preis aber nur gibt wenn es der Arterhaltung gibt, jedes Säugetier

besitzt den Nucleus Accumbens.

Führt man anstrengungslose Tätigkeiten aus oder Drogen zu, werden ebenso Endorphine und weitere Botenstoffe ausgeschüttet,

jedoch laufen die dem eigentlichem Lebenszweck zuwieder.

Und genau hier sitzt auch die Falle beim Essen, man isst mehr als man bräuchte und ich möchte es auch Sucht nennen, setzt ein.

Hier hilft wie bei einem Alkoholiker eine Veränderung der Lebensweise. Dort gibt es weder Tabletten, noch eine Operation oder sonst

etwas, nur Abstinenz. Klar, im Falle von Essen schwierig, man muss sich ja ernähren.

Aber vielleicht rationierte Lebensmittel, Riechstäbchen oder weitere Strategien wie man sich bei Suchtdruck ablenken kann.

Deswegen halte ich nichts von Wundermitteln und Pülverchen, vielleicht bringen diese kurzfristig etwas, aber auf lange Sicht muss

gedacht werden.

Der Industrie ist es auch egal, sie will Umsatz machen.







Antworten Melden