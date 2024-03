Frage der Woche: Die alte Skinny Jeans jetzt noch tragen?

Wer hip sein will, trägt Hosen mit weitem Bein. Die klassische Röhre bleibt im Schrank. Gut so? Oder die Skinny Jeans trotzdem weiter tragen?

Pro: Die Skinny Jeans ist eine modische Allzweckwaffe

Das Ende der Skinny Jeans wird in Modemagazinen und Fashion Blogs immer wieder prophezeit. Auf TikTok löst die Röhre sogar einen Generationenstreit zwischen Millennials und der Generation Z aus. Ein kurzer Blick in die Geschichte genügt, um zu verstehen, dass die engen Jeanshosen aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken sind: Seit den 1960er-Jahren stecken Menschen ihre Schenkel in die Stoffröhre.

Wer weiß, wie oft seitdem dazu geraten wurde, sie aus dem Kleiderschrank zu verbannen. Trotzdem wird die Skinny Jeans immer wieder aus der Schublade gekramt, wenn die weiteren Hosen dem Anlass einmal wieder nicht gerecht werden. Denn sie zwängt sich nicht in den Vordergrund, indem sie möglichst viel Raum einnimmt. Die Röhrenhose versucht nicht selbst, ein "Statement" zu setzen. Stattdessen setzt sie die Beine in Szene, die kombinierten Kleidungsstücke dürfen für sich stehen – sie ist zurückhaltend und spannend zugleich.

Die Röhrenjeans ist für alle gemacht, ob dick, ob dünn, für lange und für kurze Beine. Sie ist vielleicht nicht die bequemste aller Hosen, und doch ist sie die vielseitigste. An manchen Tagen – und zu manchen Schuhen! – passt keine Hose so wie die Röhre. Anders gesagt: Wer das Ende der Skinny Jeans fordert, der hat den Stiefel nie geliebt.

Auf den Straßen mögen Influencer den Saum ihrer überweiten Baggy Pants über den Asphalt ziehen. Aber die Röhrenjeans überzeugt noch immer als eine modische Allzweckwaffe. Wer heute, wie all die Jahre und Trends zuvor, behauptet, sie sei "out", hat in der Modegeschichte nicht aufgepasst, oder – Pardon – weiß sie schlicht nicht zu kombinieren. (Nadine Ballweg)

Contra: Wer schön sein will, muss nicht mehr leiden

Die Skinny Jeans ist eine Hose, die so gut wie keinen praktischen Nutzen hat. Das fängt ja schon beim Anziehen an. Entweder man zieht sie Stück für Stück hoch und zupft alles sorgfältig zurecht, bis der Stoff an der richtigen Stelle sitzt und keine Falten entstehen. Oder man bevorzugt die Sprungmethode, bei der man wie ein Flummi durch sein Zimmer hüpft und sich dabei in die Hose zwängt. Doch egal, wie man vorgeht, einfach reinschlüpfen und fertig – das ist bei dem eng anliegenden Kleidungsstück selten möglich.

In den zu klein geratenen Taschen kann man außerdem so gut wie nichts verstauen. Egal, ob Handy, Autoschlüssel oder Geldbeutel – schon kleine Gegenstände zeichnen sich unschön auf der Jeans ab. Gut aussehen tut die Hose auch nur eine gewisse Zeit. Je nach Qualität kann sie nach wenigen Monaten schon ausgeleiert sein. Das war's dann mit dem Skinny-Effekt.

Das Tragegefühl einer Skinny Jeans liegt auch fernab von bequem. Klar, manche sind dehnbar, aber ein Schneidersitz wird schnell mal zur Herausforderung. Und zieht man die Hose aus, bleiben die Streifen der Naht auf der Haut.

Warum also noch zu der hautengen Jeans greifen, wenn es so viele andere, im Alltag durchaus geeignetere Modelle gibt? Sei es die Mom, Straight oder Culotte Jeans. Gut, Mode hatte noch nie den Anspruch, praktisch und bequem zu sein. Wie sagt man noch gleich: Wer schön sein will, muss leiden? Aber um "schön" zu sein, muss man heute keine Skinny Jeans mehr tragen. Der Trend ist vorbei. Und kommt hoffentlich nicht wieder. (Felicia Straßer)