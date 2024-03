Wein-Empfehlungen

Sommelier Herbert Stiglmaier verrät seine Entdeckungen des Jahres

Plus Ein Vernatsch mit Ecken und Kanten, Schaumwein mal ganz anders, ein Gurkengeist und ein Jahrgang, den man schnell noch kaufen sollte: Das sind die Empfehlungen unseres Experten.

Von Herbert Stiglmaier

Nein, es sind meistens gar nicht die glanzvollen Abendessen oder die bedeutenden Verkostungen, die das ultimative Erlebnis für einen Weinjournalisten hervorbringen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch keine „Weine des Jahres“ ausrufen mit Donnerhall, sondern Ihnen Entdeckungen nahebringen mit der kleinen Geschichte dazu.

Die Reise nach Südtirol im vergangenen Herbst hatte viele Höhepunkte: Der Mohn-Apfelkuchen von Martha im „Alten Fausthof“ bei Völs am Schlern, wo es gar keine Speisekarte gibt. Der Speckpfannkuchen in der Rauch-Hütte der Familie Lageder auf der Seiser Alm nach einer Wanderung in dieser, im besten Sinne, aus der Welt gefallenen Gegend. Die Weine von Genossenschaften, die Europas höchste Qualität in dieser Art der Vermarktung produzieren. Und dann erst Wellness auf Südtiroler Art. Eben keine karibischen Badelandschaften mit Hochebenen-großen Swimmingpools und esoterischer Bespaßung, sondern, ganz schlicht, Heubad. Seit über einhundert Jahren gibt es diese Tradition, die im gleichnamigen „Hotel Heubad“ noch immer gepflegt wird – auch für Nicht-Hotelgäste übrigens. Man legt sich ins feuchtwarme Heu, wird zugedeckt und schläft im besten Fall ein. Soll gegen Rheuma helfen und Gelenkbeschwerden aller Art.

