Mein E-Auto und ich: Warum sich der Umstieg vom Verbrenner zum Elektroantrieb lohnt

Über eine Million E-Autos rollen über deutsche Straßen. Nach Auffassung von Expertinnen und Experten ist das zu wenig. Die Bundesregierung will bis 2030 mindestens 15 Millionen E-Autos auf die Straße bringen.

Plus Kauft man ein Elektroauto, muss man es verteidigen. Die Skepsis ist immer noch groß und Deutschlands Elektrowende lahmt. Über die "german Reichweiten-Angst", Langstreckenerfahrungen und was Fachleute vorhersagen.

Von Roland Wiedemann

Über eine Million vollelektrisch angetriebene Autos rollen über deutsche Straßen. Fahrzeuge mit dem E am Ende des Kennzeichens gehören längst zum Straßenbild, haben sich als alltagstauglich erwiesen, bringen zuverlässig und emissionsfrei Menschen von A nach B. Trotzdem steckt die Elektromobilität nach wie vor in einer tiefen Glaubens- und Vertrauenskrise. Woran liegt das? Und wie lässt sich das langfristig ändern?

Wer wie ich ein Elektroauto fährt, muss auch 2023 noch viel erklären und sich nicht selten dafür rechtfertigen. Man muss mit Vorurteilen aufräumen und die immer gleichen Fragen beantworten: zur Reichweite, zum Laden, zur Langstreckentauglichkeit, ob das Elektroauto wirklich klimafreundlicher sei oder ob man nicht doch besser den alten Diesel oder Benziner behalte. So viel fahre man ja gar nicht, heißt es oft. Erkundigt man sich, wie viele Kilometer es im Jahr sind, wird meist eine Zahl zwischen 10.000 bis 15.000 Kilometer genannt – was einem realen CO 2 -Ausstoß von über 2,5 Tonnen entspricht.

