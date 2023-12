Tipps unserer Redaktion: Geschenke für Weihnachten

Alle Jahre wieder die gleiche Frage: Was schenkt man nur seinen Lieben? Die Redaktion hätte da ein paar Vorschläge. Schönes, Nützliches, Ausgefallenes – wir haben 32 Ideen gesammelt.

1. Puzzle to go Ein 1000-Teile-Puzzle lässt sich in etwas mehr als einer Stunde zusammensetzen – wenn Sie zu zweit sind und zum Beispiel gerade im Finale der Puzzle-Weltmeisterschaft stehen. Wer kein Profi ist, kann einige Wochen länger brauchen! So lange aber liegt es herum, auf irgendeinem Tisch, der gelegentlich vielleicht auch mal für etwas anderes gebraucht wird. Welches Teil(chen) fehlt da dem Puzzelfan? Das Puzzelboard, mit dem er sein halb fertiges Kunstwerk jederzeit transportieren kann – zum Beispiel von Ravensburger aus Holz und mit rutschfester Samtunterlag (ab 95 Euro).

2. Anpassungsfähiger Reisebegleiter Es gibt nützliche Gegenstände. Und supernützliche. Das sind die, die gleich zwei Sachen können, wie das Reisekissen von Bosign: Den Nacken stützen, wenn man unterwegs schlafen möchte, das Tablet stützen, wenn man auf langen Reisen Filme schauen, E-Mails schreiben, arbeiten oder einfach ein bisschen daddeln möchte. Ein Reisebegleiter also, der sich anpasst – perfekt (ab 29,90 Euro, zum Beispiel bei Ikarus.de).

3. Runder Kaffeegenuss Ein Kaffeekapselsystem ohne Kapsel? Die Kaffeeportionen für die Coffee-B-Maschine kommen ohne Aluminium oder Plastik aus, können auch auf den Kompost. Die kleinen Bälle aus komprimiertem Kaffee werden in Form gehalten durch eine unsichtbare Hülle aus sogenannten Polysacchariden, also Kohlenhydraten, wie sie beispielsweise in Getreiden oder Nadelbäumen vorkommen. Rundum runder Genuss also (ab 99,90 Euro bei www.coffeeb.com).

4. Abgehobener Barschrank Ein vielleicht abgehobenes Geschenk, kostet auch gerne so viel wie ein einfacher Langstreckenflug oder mehr, aber dieser Flugzeugtrolley selbst hebt natürlich nicht ab. Neu oder renoviert kann man den Barschrank samt Getränken und Gläsern, oder auch mit Akten und Büchern, ganz ohne Flugscham durchs Zuhause rollen – grünes Pedal für Bremse, rotes Pedal zum Feststellen. Es gibt den Trolley auch in der Luxusversion – First Class sozusagen – dann zum Beispiel mit Kühlfach und Beleuchtung (ab 479 Euro zum Beispiel bei vandebord.de).

5. Schrauben, messen, schreiben Wo ist denn schon wieder der Schraubenzieher? Wer zu Hause selbst schraubt und werkelt, der kennt die Situation: Ständig fehlt was. Mit diesem Kugelschreiber aus mattiertem Stahl sind die wichtigsten Werkzeuge aber schon mal stets griffbereit: integrierte Wasserwaage, Zentimetermaß und eben Schraubenzieher. Dieser ist unter einer Kappe verborgen und kann durch Umstecken von Schlitz in Kreuzschlitz umfunktioniert werden (24,90 Euro bei torquato.de).

6. Für die richtige Ken-Energie

Die Frage des Kinosommers: Team Barbie oder Team Ken? Was die Outfits betrifft, kann die Wahl nur auf Ken fallen, allein dieser fantastisch-dramatische weiße Pelzmantel, getragen über Jogginghose und schwarzer Fransen-Kutte! Ein Statement-Look, wie es die Firma Mattel nennt, die natürlich die passende Sammlerpuppe samt Outfit auf den Markt geworfen hat. Wie im Film Ryan Gosling trägt der kleine Plastik-Ken übrigens Kunstpelz, Team Tierschutz also (Barbie The Movie Ken, 129 Euro).

7. Lesezeichen mit Stil

Diese Lesezeichen schmücken jedes Buch – völlig unabhängig vom Inhalt, der aber sollte es natürlich wert sein. Nach historischen Vorbildern werden sie von einer kleinen Werkstatt in Paris aus Messing gegossen, poliert, vergoldet und patiniert (24,90 Euro pro Stück bei torquato.de).

8. Holz und herzlich Hach, muss das nicht jedem und jeder das Herz wärmen? Ein Kaminholzregal in Herzform. 52 Zentimeter hoch, geeignet für drinnen und in der Edelrost-Variante auch für draußen (ab 71,49 Euro von prima terra, zu beziehen zum Beispiel bei bloomling.de).

9. Schlauer Minigarten Warum nicht einen Garten verschenken? Dieser hier kommt im Miniformat, und man muss sich um nichts kümmern, nur einmal Saatpads platzieren und Wasser hinzugeben. Den Rest erledigt das Smartgarden-System selbstständig, sorgt per Knopfdruck fürs perfekte Licht und Klima. Nach sieben Tagen kann man die Microgreens, also die jungen extrem nährstoffreichen Pflanzen ernten, Rotkohl, Brokkoli oder beispielsweise Pak Choi, und damit Suppen, Salate, Smoothies und alles Sonstige auffrischen (Smartgarden von Ingarden, ab 119 Euro, ingarden.de).

10. Krone für den Alltag Eine Krone ist selbstverständlich nicht etwas für jeden Tag, ein schöner Haarreif aber schon – in diesem Winter gilt er als It-Accessoire. Dick gepolstert, schmal mit Muster, schlicht oder prunkvoll verziert mit Straß oder Perlen hält er ganz praktisch Ponyfransen aus dem Gesicht, veredelt fein das Alltagsoutfit. Gibt es schon fürs schmale Budget ab zehn Euro etwa, in Seide von Etro für 59,90 Euro – oder auch als krönendes Geschenk beispielsweise von MiuMiu, mit Pailletten überzogen für 590 Euro.

11. Korkenköpfe mit Charakter Für diese Gäste ist immer noch Platz am Tisch, die Charakterköpfe der Künstlerin Barbara Goertz, die jede Weinflasche zieren. Grimmige Punker, lächelnde ältere Damen, vor sich hin sinnierende Philosophen. Jedem gibt Goertz eine eigene Geschichte. Sybille zum Beispiel, die ist immer ein bisschen overdressed. Auch ihr schriller Humor, wird von Jahr zu Jahr unerträglicher, aber es gibt doch einige Designer der Modewelt, die genau diese Eigenschaften an ihr schätzen ... (www.etsy.com, 34 Euro).

12. Großbaustelle Kleine Fans von Großfahrzeugen aller Art bekommen hier auf 32 Seiten leuchtende Augen. In Ole Könneckes Bilderbuch sind sie alle versammelt, der Radlader, die Planierraupe, der Vorderkipper, der Mähdrescher – samt lustiger und augenzwinkernder Geschichten mit tierischem Personal. Denn mit einem Fahrmischer kann man natürlich flüssigen Beton transportieren – aber man kann damit auch prima Pfannkuchenteig herstellen: aus 2692 Litern Milch, 2,692 Tonnen Mehl und 32.304 Eiern (Buddeln, baggern, bauen. Hanser, 16 Euro – ab drei Jahren).

13. Bulli-Erste-Hilfe-Set Für Bulli-Besitzer, aber auch für jene, die den Kultfahrzeugen auf der Straße sehnsüchtige Blicke hinterherschicken. Es ist alles drin, was man für den Notfall braucht, schön geordnet und DIN-genormt. Und lässt sich auch als Kosmetiktasche, Federmäppchen oder Brotzeitbeutel zweckentfremden (ab 29,90 Euro, z. B. über amazon.de).

14. Doppelter Kunstgenuss Auch mal eine schöne Inspiration für die Küche: Kochen nach Kunst. Da werden Andy Warhols berühmte Suppendosen zur Tomaten-Mozzarella-Galette und Van Goghs Sonnenblumen zur Orangentarte – 52 Rezepte, für die man sich nicht verkünsteln muss, aber mit denen man Kunstgenuss im doppelten Sinne erleben kann. Garniert werden sie mit interessanten und unterhaltsamen Anekdoten über die Schöpfer und ihre Beziehung zum Essen und Kochen (Kunst Kochen. Prestel, 240 Seiten, 36 Euro).

15. Der Kopfhörer der anderen Art Es gibt Kopfhörer mit Muscheln, die man übers Ohr trägt, kennen wir. Es gibt Kopfhörer, die leicht in die Gehörgänge gesteckt werden, kennen wir auch. Beide bringen Probleme mit sich, wenn man draußen mit ihnen zum Laufen geht. Die einen sind ein bisschen zu schwer, die anderen können herausrutschen, wenn ein bisschen mehr Schweiß fließt. Eine völlig neue Erfahrung sind die Shockz, die auf dem Wangenknochen vor dem Ohr aufsetzen und den Schall über die Knochen übertragen. Die Ohren bleiben frei für die Außengeräusche, die Technik funktioniert bis auf tiefe Bässe sehr gut und sie sitzen auch noch richtig fest (ab 140 Euro).

16. Das Heimkino to go Es muss ja nicht immer der Flachbild-Fernseher mit 65 Zoll aufwärts sein, der im Wohnzimmer eine ganze Wand für sich allein haben will. Wer lieber eine freie weiße Wand haben will, auf der ab und an das Fernsehen oder ein Film aufflimmert, dem reicht vielleicht auch ein Minibeamer. Die Dinger können mittlerweile je nach Gerät ihre Daten per Funk empfangen. Es gibt viele Modelle. Ein Minibeamer im Dosenformat ist zum Beispiel der Capsule 3, der von einem Akku betrieben wird, mit dem man gut zweieinhalb Stunden am Stück schauen kann (500 Euro).

17. Faire Schokolade Weihnachten ist Schokoladenzeit. Damit der nächste Naschanfall der Liebsten ausnahmsweise mal kein schlechtes Gewissen auslöst (wegen der Kalorien und vielleicht auch wegen des Palmöls): Bioschokolade von Fairafric. Die Idee dahinter ist, dass Schokolade dort produziert wird, wo der Kakao hergestellt wird und die Wertschöpfung in Afrika – genauer in Ghana – bleibt. Die Geschmacksvariationen sind verheißungsvoll: zartbitter mit Tigernuss und Mandel, Mango Balls, eine Sonderedition für BVB-Fans (soll's ja in Bayern auch geben) und natürlich auch alle Klassiker. Elf Stück für ca. 25 Euro, www.fairafric.com.

18. Seelenwärmer-Heizdecken, das sind doch diese hässlichen Dinger, die man schnell vom Sofa räumt, wenn Gäste kommen – die aber sooo kuschelig sind. Bei Stoov gibt es die Seelenwärmer (ca. 150 Euro) auch in Schick – passend zur Designergarnitur und sogar für den Bürostohl. Ohne Kabel, aber batteriebetrieben, in drei Heizstufen. Gibt's auch als Kissen in allen Farben. Frostbeulen müssen keine Angst mehr vor kalten Winterabenden haben, die Batterie hält bis zu neun Stunden (de.stoov.com).

19. Eine Bar fürs Sofa Filmabende stellt man sich ja immer wahnsinnig gemütlich vor. Tatsache aber ist, dass ständig einer aufspringt, um die Chips nachzufüllen, noch mal Nüsschen zu holen – und dann fällt die Limo um. Eine gewisse Ordnung und zumindest Standsicherheit verspricht die Couchbar mit zwei Flaschenhaltern, hübsch versteckten Blechschalen für Naschzeug, und sogar die Fernbedienung oder das Handy finden darin noch Platz. Bei Inexterieur, ca. 50 Euro.

20. Das persönliche Memory Das Gipfelfoto bei der Wanderung, die Kinder beim Sandburgenbauen am Strand, das alte Schwarzweiß-Foto aus dem Familienalbum ... Bei vielen Fotoanbietern oder direkt bei Ravensburger kann man Memory-Karten personalisieren und die schönsten Erinnerungen und Schnappschüsse später im Spiel gemeinsam wieder zusammensuchen. Bei Ravensburger gibt es Variationen von 24 Karten (19 Euro) aufsteigend bis 72 Karten (26 Euro).

21. Krimi-Dinner für zu Hause "Eigentlich wollt ma heut a zünftige Hochzeit in Wildbachau feiern. Doch dann ist der Seppi, der Trauzeuge, verschwunden! Man findet seine Leiche am Gipfelkreuz des Hausbergs, gekleidet in einem altertümlichen Gewand." So lautet die Beschreibung des Spiels "Tod unterm Gipfelkreuz" für 31,90 Euro von dem Anbieter "Mörderische Dinnerparty". Dabei schlüpfen sechs bis acht Gäste in eine Rolle und lösen bei einem gemeinsamen Abendessen einen Mordfall. Solche Spiele gibt es mittlerweile von zig verschiedenen Anbietern und in zig verschiedenen Versionen – etwa bei der Buchhandlung "Thalia" oder auf der Seite "Culinario Mortale".

22. Das eigene Gesicht auf Socken, selbst gestrickt oder mit lustigen Motiven darauf: Socken gehören wohl zu den häufigsten Weihnachtsgeschenken. Doch bevor Sie nun gelangweilt zum nächsten Tipp springen: Auch bei diesem Standardgeschenk lässt sich für Überraschung sorgen. Über verschiedene Online-Anbieter lässt sich sogar das eigene Gesicht oder ein Foto des Haustiers auf Socken drucken. Auf der Seite "Foto Socken" ist ein Paar ab 12,95 Euro erhältlich. Auf sockchen.de lassen sich vor allem die plüschigen Lieblinge auf dem Stoff verewigen. Hier kostet das günstigste Paar allerdings 21,90 Euro.

23. Stilvolles Vogelhaus Nicht nur Vogelliebhabern dürfte das Holzhäuschen im Stil des niederländischen Malers Piet Mondrian gefallen. Die Komposition aus weißen, roten, blauen und gelben Farbflächen wirkt wie ein modernes Kunstwerk für den Garten. Im Herbst und Winter dient es als Futterhaus, in der Brutsaison können Spatzen und Meisen darin nisten. Wer sich also den Blick auf ein verwittertes Vogelhaus vor dem Fenster ersparen will und Vögeln trotzdem eine Futterstelle bieten will, ist mit dem schnieken Gebilde (online ab 60 Euro) inklusive Einfluglochs und Sitzstangen bestens bedient.

24. Direkt ins Ohr ohne Kopfhörer Podcasts oder Musikhören ist für viele das beste Einschlafmittel. Aber Kopfhörer oder Stöpsel drücken im Liegen aufs Ohr. Eine bequeme Alternative bieten Soundkissen. Sie haben flache Lautsprecher eingebettet, der Sound geht direkt vom Kissen ins Ohr. Der Vorteil: Man kann sich herumwälzen, stört den Partner nicht, und Schnarchgeräusche sind auch nicht mehr so laut. Einfache Modelle gibt es online ab 40 Euro.

25. Hüpfspaß für Kinder Schlechtes Wetter und keine Lust auf Spielplatz? Herumhopsen und Luftsprünge machen können Kinder auch auf einer Springmatte im Wohnzimmer. Die braucht nicht viel Platz und bringt trotzdem Spaß. Gleichzeitig stärkt das Gehüpfe die Muskulatur und den Gleichgewichtssinn. Ein Hüpfpolster mit stabiler Federung und rutschfester Unterseite gibt es von der Firma Jako-O ab 90 Euro. Die Matte eignet sich für Kinder ab zwei Jahren.

26. Disco für daheim Licht aus, Discokugel an und los geht die Party! Mit einer tragbaren Discokugel, die im Takt zur Musik rotiert und bunte Farbspiele an die Decke wirft, haben nicht nur Kinder ihren Spaß. Je nach Modell (online ab 15 Euro) kann sie aufs Regal gestellt oder mit Saugnäpfen am Glastisch befestigt werden und eignet sich für jede Feier. Das Beste: Die Leuchtkugeln gibt es auch mit USB-Anschluss zum Laden direkt über die Power Bank. Dann läuft man nicht Gefahr, beim Tanzen übers Kabel zu stolpern.

27. Freundschaften stärken Im Buch "Meine Crew" von Anne Dittmann können sich Freundinnen und Freunde eintragen und besser kennenlernen. Gefragt wird aber nicht wie üblich nach dem späteren Berufswunsch oder der Lieblingsfarbe, sondern nach Gefühlen, Lieblingsmomenten und Wohlfühlorten. Die Bilder illustrieren Vielfalt, das Buch lädt zum Malen, Schreiben und Hinterfragen ein und eignet sich für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

28. Karaoke für daheim: Verschenken Sie doch mal eine Runde gute Laune – das funktioniert prima mit einem Karaoke-Mikrofon. Damit können Sie im Handumdrehen die Stimmung bei der nächsten Party oder dem nächsten Kindergeburtstag hochdrehen. Musik an, mitsingen, je schiefer, desto schöner. Moderne Karaoke-Mikrofone lassen sich über USB-Kabel laden, mit dem Smartphone koppeln und auch direkt am Mic regeln – zum Beispiel die von Lenco (ca. 40 Euro).

29. Würfeln für überall: Kind müde, Kind nölt, Kind will iPad oder Handy – Eltern kennen das. Mit dem Würfelspiel Tenzi (ca. 19 Euro) gewinnen Mütter und Väter (Omas, Opas, Tanten, Onkel, Babysitter auch) ein paar Minuten, weil Stimmungsaufheller. Wer schafft es am schnellsten, alle seine zehn Würfel in eine Augenfarbe zu würfeln? Das ist simpel wie genial und macht immer und überall Spaß – und das Beste: Tenzi passt in jede Handtasche. Für Profis gibt es auch noch eine Spielerweiterung mit 77 anderen Möglichkeiten, Tenzi zu spielen: 77 ways to play Tenzi (ca. 13 Euro).

30. Abgefahrenes Geschenk: Perspektivenwechsel sind wichtig im Leben – sie lassen sich auch verschenken. Zum Beispiel mit einer Partytram (buchbar bei den Stadtwerken Augsburg ab 675 Euro für zwei Stunden und 80 Personen). Feiernd durch Augsburg rollen, die besten Freunde an Bord, wo sonst Menschen von A nach B pendeln – das ist wirklich mal abgefahren. Besonders schön in der roten Oldtimer-Tram GT8 – dann gibt's sogar noch eine kleine Zeitreise in die 1970er-Jahre dazu.

31. Stylisch verreisen: Das Auge reist mit – das gilt auch fürs Gepäck. Ein Travel-It-Piece ist zurzeit ein knalliger Floyd-Koffer (ab 495 Euro), der auf Skateboard-Rollen durch die Welt geschoben wird. Solch ein Klamottenkasten bricht nicht nur die Grau-Silber-Schwarz-Monotonie in der Gepäckablage auf, damit besteht auch weniger Verwechslungsgefahr am Kofferband. Wobei, eigentlich zu schade zum "Gepäckaufgeben".

32. Anti-Stress-Matte: Gefühlt sind ja irgendwie alle gerade gestresst, ob Arbeit, familiäre Verpflichtungen, huch, die Schwiegermutter kommt an Weihnachten vorbei … Ein Hingucker und Hinleger ist eine Akkupressurmatte (ab 69 Euro), auf der Plättchen mit 6210 Kunststoffspitzen befestigt sind. Soll gegen Rückenschmerzen und Stress helfen, und wird garantiert für Gesprächsstoff sorgen, so ein bisschen Fakirstyle unter dem Christbaum - da legst di nieder.