Wann entdecken wir Außerirdische? Bald!

Plus Gibt es dort Leben außerhalb unseres Sonnensystems? Der Nasa-Forscher Prof. Adam Frank ist sich sicher: In wenigen Jahren entdecken wir konkrete Nachweise.

Von Markus Bär

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viele Beine Außerirdische haben? Oder wie viele Augen? Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Außerirdische gefährlich wären? Und warum das gar nicht so unwahrscheinlich sein könnte? Oder gehören Sie zu der vermutlich ziemlich großen Menge an Menschen, die die Frage, ob es Außerirdische gibt, ohnehin für völlig überflüssig halten, weil wir hier auf unserem Blauen Planeten nun wahrlich größere Sorgen haben? Mag sein. Aber dennoch haben schon die alten Griechen in den Himmel geschaut und sich die Frage gestellt, was es mit diesem so alles auf sich hat. Die Frage, ob wir allein sind im Universum, ist eine zutiefst menschliche Frage. Und sie soll nun ziemlich bald beantwortet werden.

Das zumindest wünscht sich keine geringere Organisation als die Nasa, die amerikanische Raumfahrt-Agentur, die bekanntlich schon Menschen auf den Mond gebracht hat. Sie hat den Astrophysiker Professor Adam Frank beauftragt, mit seiner Forschergruppe nach Leben im All zu suchen. Und zwar allen Ernstes. Es geht also nicht um die stets sofort reflexartig zitierten albernen kleinen grünen Männchen vom Mars, die es ziemlich sicher nicht gibt. Sondern es geht um echte Nachweise von Leben im All – auch und vor allem außerhalb unseres Sonnensystems. Und wenn man Professor Frank direkt fragt, wann wir andere Lebensformen finden werden, so sagt er, ohne mit der Wimper zu zucken: „Schon bald. Ich könnte mir vorstellen, in 20, 30 Jahren.“ Auch wenn selbst Sterne in unmittelbarer Nachbarschaft schon so weit weg sind, dass man die Distanzen dorthin womöglich nie überwinden wird? „Auch dann“, sagt er, „auch dann.“

