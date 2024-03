Zeitzeichen

Comeback des Dackels: Vom Spießerhund zum Hipster-Accessoire

Die Dackel Seppi, Moni und Blümchen gehören den Inhabern des Dackelmuseums in Regensburg. Die Rasse liegt wieder voll im Trend.

Plus Dackel galten lange als spießig und altmodisch. Doch nun ist die Rasse auch bei jungen Großstädtern angesagt. Was an dem Wursthund fasziniert?

Von Paula Binz

Kurze Beine, kompakter Körper und dazu dieser treuherzige Blick, der typische Dackelblick eben: Damit ist der Dachshund sofort zu erkennen. Doch die Rasse hatte bis vor einigen Jahren ein besonderes Problem. Nein, nicht etwa die kurzen, krummen Beine, sondern ein Imageproblem. Der Dackel, das war der Hund des spießigen Kleinbürgers. Mit diesem Vierbeiner dackelten nur ältere Herren und Damen in grau-beigem Strick durch den Park. Im Jahr 2007 machte sogar die Meldung die Runde, der deutsche Dackel sei vom Aussterben bedroht – nicht nur, weil die Geburtenrate zurückging, sondern aufgrund des fortschreitenden Alters seiner Herrchen und Frauchen.

Und heute? Hat sich der Dackel erfolgreich von seinem Ruf als verstaubter Spießerhund befreit. Wer durch Berlin, Hamburg oder München streift, wird zahlreiche junge Großstädter sehen, die mit ihrem Dackel in hippen Cafés abhängen. Daneben finden sich Läden, in denen der Wursthund als Motiv etwa Kleidung oder Kissen ziert. Wie hat der Dackel das geschafft? Die Geschichte eines Comebacks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

