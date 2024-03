Zeitzeichen

vor 28 Min.

Ist das noch normal? Wie Kinder sich heute schminken

Plus Kinder fangen oft schon früh an, sich für Kosmetika zu interessieren. Das Spiel mit der Schminke muss nichts Schlechtes bedeuten. Sich auszuprobieren ist Teil des Erwachsenwerdens.

Von Nadine Ballweg

Blauer Lidschatten, ein dicker Balken Kajal auf dem Lid und dunkles Rouge – die Schminkroutinen von Teenies in den 2000ern waren, gelinde gesagt, gewagt. Doch die Zeiten, in denen sich Kinder unbeholfen die Augendeckel bunt schminkten und mit knalligem Make-up den eigenen Teint verändern wollten, scheinen vorbei. Das heißt nicht, dass "die Jugend von heute" sich nicht weiterhin munter, zum Teil früher schon, mit zehn oder elf Jahren, mit Pinsel und Schwämmchen bewaffnet und mit dem eigenen Erscheinungsbild experimentiert. Aber die Kinder sind deutlich besser geworden. Oder die Produkte. Oder beides.

Die kindliche Begeisterung für Kosmetika wird, wie so vieles, online befeuert. In Livestreams und kurzen Videos halten Influencer und "Kindfluencer" die neusten Produkte in die Kamera, zeigen Schritt für Schritt, wie man sie verwendet und verblendet. Gemeinsam schick machen fürs Bruchrechnen, sozusagen. Statt des kleinen pinken Plastik-Schminkköfferchens nutzen die Kinder jetzt „echte“ Produkte. In Drogerien gibt es die schon für kleines Geld. Auf Empfehlung anderer kosmetikaffiner Kinder werden die Produkte dann gezielt ausgewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen