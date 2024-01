Film- und Fernsehpreis

09:57 Uhr

Golden Globes 2024: Die Gewinner im Überblick

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller spielt in zwei Filmen mit, die 2024 für einen Golden Globe nominiert sind: "The Zone of Interest" und "Anatomie eines Falls".

Am Sonntag wurden die Golden Globe Awards 2024 in Los Angeles verliehen. Ein Überblick über die Gewinnerinnen und Gewinner in allen Kategorien.

Von Victoria Schmitz