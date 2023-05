Oliver Brunner wird neuer Stadttheater-Intendant in Ingolstadt

Zur Spielzeit 2024/25 bekommt das Stadttheater einen neuen Leiter: Oliver Brunner bringt einige Erfahrung nach Ingolstadt mit.

Am Stadttheater Ingolstadt steht ein Intendanzwechsel bevor: Zur Spielzeit 2024/2025 übernimmt Oliver Brunner das Amt von Knut Weber. Letzterer hat seit der Spielzeit 2011/2012 die Intendanz am Stadttheater Ingolstadt inne. Oliver Brunner, geboren 1969 in Hannoversch Münden, bringt einige Erfahrung nach Ingolstadt mit.

Ab der Spielzeit 2001/2002 wurde er persönlicher künstlerischer Mitarbeiter von Dieter Dorn am Bayerischen Staatsschauspiel. 2003 inszenierte er die deutsche Erstaufführung von Marie NDiayes „Hilda“ im Theater im Haus der Kunst (mit Juliane Köhler, Thomas Loibl, Lena Dörrie). Von 2006 bis 2011 war Oliver Brunner Künstlerischer Direktor und Stellvertreter des Intendanten am Bayerischen Staatsschauspiel.

Neuer Stadttheater-Intendant Oliver Brunner: "Ich freue mich sehr auf Ingolstadt"

2011/12 übernahm er die Gesamtleitung der 30. Bayerischen Theatertage 2012 am Theater Augsburg. Ab der Spielzeit 2012/13 war er als Schauspieldramaturg, Produktionsleiter (Schwerpunkt Brechtfestival) und Stellvertreter der Intendantin Juliane Votteler am Theater Augsburg beschäftigt. Seit 2016 ist Brunner Schauspieldirektor am Staatstheater Darmstadt.

„Ich verstehe Theater als ein Angebot für Träume, Utopien, Teilhabe, Mut, Freundschaft und Verlässlichkeit. Theater muss ansprechbar sein, zuhören und sichtbar machen. Eine Plattform für Begegnungen und Dialoge mit einer diversen Stadtgesellschaft sein. Ich freue mich sehr auf Ingolstadt und auf das großartige Ensemble“, sagt Oliver Brunner mit Blick auf seine Zukunft in Ingolstadt. (AZ)