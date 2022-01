Theaterregisseur Herbert Fritsch: "Molière war ein Zauberer"

Plus 400 Jahre nach seiner Geburt gehört der französische Dramatiker Molière immer noch zu den weltweit meistgespielten Autoren. Regisseur Herbert Fritsch über Sprengstoff und Magie eines Klassikers.

Herr Fritsch, Ihre erste Regiearbeit war 2006 eine Inszenierung von Molières „Der Geizige“ am Theater in Luzern. Warum wollten Sie unbedingt Molière inszenieren?