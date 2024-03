Interview

Volksverpetzer: "Über Wahrheit berichten, nicht Lügen widersprechen"

Plus Faktenchecks gehen selten viral. Trotzdem ist der Augsburger Thomas Laschyk seit zehn Jahren als Anti-Fake-News-Blogger erfolgreich und neuerdings Bestsellerautor.

Von Rosaria Kilian

Mit Ihrem ersten Buch "Werbung für die Wahrheit" sind Sie auf Platz fünf der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt Buchmesse, Lesereise, vor einigen Tagen war zudem die Zehnjahrfeier des Volksverpetzer-Blogs. Einige Promis zählen zu Ihren Fans, zum Beispiel Moderatorin Ruth Moschner oder Bela B von der Band Die Ärzte. Ist gerade eine gute Zeit für Petzen?



Thomas Laschyk: Danke schön. Eine gute Zeit für Faktenchecks und den Kampf für die Demokratie, würde ich sagen.

Spätestens seit die Faktenchecker von Correctiv das Geheimtreffen von Rechtsextremisten und Politikern in Potsdam aufgedeckt haben, sind Faktenchecks in aller Munde. Ihre Arbeit sieht aber ein bisschen anders aus. Was unterscheidet Sie etwa von Correctiv?



Laschyk: Wir machen natürlich auch in gewisser Weise klassische Faktenchecks. Wir gucken uns Desinformationen an und klären darüber auf, mit Fakten, Quellen und Studien. Aber was Volksverpetzer besonders macht und was ich besonders mache, ist, dass wir es nicht wie die klassischen Faktenchecks textbasiert, sehr nüchtern und emotionslos machen, sondern wir nutzen Emotionen. Wir benutzen die Methoden von "Fake-Verbreitern" gegen sie. Wir versuchen, die Algorithmen zu bespielen. Wir versuchen, Reichweite zu erzielen. Und wir versuchen auch, zu unterhalten – ohne natürlich die Fakten aus den Augen zu verlieren. In den zehn Jahren, die es Volksverpetzer gibt, haben wir uns stetig weiterentwickelt. Wir machen heute nicht nur Texte, sondern auch Share-Pics und Videos auf vielen Plattformen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen.

