Jason Derulo auf Deutschland-Tour: Vorverkauf gestartet

Jason Derulo hat für das kommende Jahr fünf Konzerte in Deutschland angekündigt. Tickets dafür gibt es bereits im Vorverkauf.

US-Popsänger Jason Derulo kommt im Rahmen seiner "Decade of Derulo World Tour" im kommenden Jahr für fünf Konzerte nach Deutschland. Wer bei einer seiner Shows dabei sein will, hat seit dem 20. September die Chance, Tickets zu ergattern.

Jason Derulo: Termine für Tour 2024

Nachdem Derulo bereits im Dezember drei Konzerte in Europa spielt, kommt er im März zurück. Auch fünf Shows in Deutschland sind angekündigt:

16. März 2024: Köln ( Lanxess Arena )

( ) 17. März 2024: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 19. März 2024: Frankfurt (Festhalle)

(Festhalle) 20. März 2024: Stuttgart (Porsche-Arena)

(Porsche-Arena) 26. März 2024: München (Olympiahalle)

Jason-Derulo-Tour 2024: Tickets ab Mittwoch im Vorverkauf

Tickets für die Konzerte von Derulo in Deutschland gibt es seit dem 20. September. Der Vorverkauf findet beim Ticketanbieter Eventim statt. Die Ticketpreise starten bei 58 Euro.

Jason Derulo schon im Dezember auf Tour in Europa

Auch in diesem Jahr ist Derulo noch auf Tour. Wer nicht bis März warten will, hat bereits im Dezember die Chance, den Sänger in Europa zu sehen. Das sind die Termine:

6. Dezember 2023: Barcelona (Sant Jordi Club)

(Sant Jordi Club) 7. Dezember 2023: Madrid (Wizink Center)

(Wizink Center) 8. Dezember 2023: Braga (Festival Authentica 2023)

Jason Derulo arbeitet an fünftem Album

Derulo hat bereits insgesamt vier Alben veröffentlicht. Aktuell arbeitet der 33-Jährige an seiner fünften Platte. Einen ersten Vorgeschmack darauf gab es für seine Fans bereits. Im Februar erschien die Single "Saturday/Sunday" mit David Guetta. Inzwischen wurden auch die Songs "Glad U Came" und "When Love Sucks" feat. Dido veröffentlicht.

Derulo ist bereits mit 15 Platin-Platten dekoriert. Nach Angaben der Veranstalter hat Derulo seit seiner Single "Whatcha Say" (2009) weltweit mehr als 250 Millionen Tonträger verkauft, über 18,2 Milliarden Streams generiert und 58,2 Millionen Follower bei TikTok gewonnen.

Setlist von Jason Derulo auf Tour

Wie genau die Setlist von Jason Derulo auf seiner kommenden Tour aussieht, ist noch unklar. 2023 spielte der 33-Jährige diese Songs live: