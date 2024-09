Kafkas Puppenbriefe: Der düstere Autor als Kinderfreund

Zum Welttag des Briefes am 1. September kommt man in diesem Jahr nicht umhin, noch einmal an Franz Kafka zu denken - und dabei eine ganz andere Seite des Schriftstellers zu entdecken als jene des düsteren, oft schwer zugänglichen Weltautors, der anlässlich seines 100. Todestages gewürdigt wurde. Es ist eine der schönsten Anekdoten über Kafka, deren Wahrheitsgehalt zwar nie eindeutig bewiesen wurde, die aber immer wieder andere Literaten beflügelt hat.

