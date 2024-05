Porträt

Sie leitet die Richard-Wagner-Festspiele

Plus Katharina Wagner ist erneut als künstlerische Leiterin der Richard-Wagner-Festspiele bestätigt worden. Ohne Geschäftsführung kann sie sich nun konzentriert dem Werk des Urgroßvaters widmen.

Von Rüdiger Heinze

Nun ist sie also weitere fünf Jahre die künstlerische Chefin auf Bayreuths Grünem Hügel, Wallfahrtsstätte der Wagnerianer und solcher Opernliebäugler, die mal nachschauen und lauschen wollen, wie das so gehandhabt wird mit den Werken Richards gleichsam am Originalschauplatz. Denn soeben wurde Katharina Wagner seitens Freistaat und Bund bis 2030 im Amt bestätigt – womit abermals auch die dynastische Folge bei der Festspielleitung fortgeschrieben bleibt: Schließlich wallt in Katharina als Urenkelin Wagners und Ururenkelin Franz Liszts genug musikadliges Blut in den Adern.

Dass ebendies von besonderem Gewicht für die Entscheidung ihrer Verlängerung war, kann an fünf Fingern abgezählt werden. Zu den unleugbaren Verdiensten der Hausherrin kommt ja auch die eine oder andere Schramme in der Gesamtbeurteilung nach rund 15 Jahren Dienstverantwortung. Einerseits hat sie Enormes für die mediale Präsenz der Festspiele und den Publikumsnachwuchs geleistet, andererseits unterliefen ihr künstlerische Verpflichtungen, deren konzeptuelle Grundlage schon bedenklich war, und die letztlich unter anderem dafür sorgten, dass heute viel leichter an Karten für Bayreuth zu kommen ist als ehedem, da noch ihr Vater Wolfgang Wagner als Hügel-Patriarch Hof hielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

