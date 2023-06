Oh Schreck, Pink ist aus!

Weil für die Kulissen des Barbie-Films so viel Pink gebraucht wurde, war die Farbe angeblich nicht mehr lieferbar.

In der Welt der Farben geht es nicht gerecht zu. Manche werden geliebt, andere ignoriert oder – schlimmer noch – abgelehnt. Nehmen wir zum Beispiel Pantone 448 C, ein dunkles Grünbraun, angeblich die hässlichste Farbe der Welt. Blicken die Menschen auf 448 C, denken sie an Matsch, Teer und Tod, und ihre kleinen, wummernden Herzen werden schlammschwer!

Australische Zigarettenpackungen kommen daher in 448 C daher, damit die Australier, wenn sie rauchen, sich ganz elend fühlen. Und jetzt – ein kleiner Schritt nur in der Farbpalette, aber ein großer, was die Emotion betrifft – rüber also zu Pantone 219 C, auch bekannt als sogenanntes Barbie-Pink. Es gibt eine absolut irre Liebe zu 219 C, betrifft vor allem Mädchen, manche wollen am liebsten nur noch 219 C tragen. Und weil 219 C so etwas ist wie die aufsässige Schwester von 13-1520, einem sanften Rosa, gilt es mittlerweile auch als eine Art Selbstermächtigungsfarbe: leuchtend, weiblich, pink.

Im pinken Universum: Ryan Gosling gibt im neuen Barbie-Film den lebendig gewordenen Ken. Foto: Jaap Buitendijk,Warner Bros./ dpa

Auch Pink wird nicht von allen geliebt

Und damit jetzt aber mal Schluss mit all diesen Codes und zur eigentlichen Nachricht. "Der Welt ist das Pink ausgegangen", erklärte Sarah Greenwood, die Produktionsdesignerin des neuen Barbie-Films, eben in einem Interview. Weil sie für den Film das Barbie-Traumhaus samt Kulisse mit Pink angepinselt haben, wurde die Farbe knapp. "Wir haben ihnen alles gegeben, was wir konnten", bestätigt Farbhersteller Rosco. Aber nun bitte durchatmen, ist ja noch mal alles gutgegangen. Es gibt wieder Nachschub. Wobei man der Fairness halber mal sagen muss: Auch 219 C wird nicht von allen geliebt, gilt manchen als zu laut, zu grell. Alles Dinge, die man 448 C nun wirklich nicht vorwerfen kann. Vielleicht sollte man 219 C und 448 C einfach mal mischen!

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch