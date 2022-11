Klima-Protest

06:00 Uhr

Attacken auf Gemälde: Was sagen Künstler aus der Region zu den Klima-Protesten?

Plus Sie werfen Lebensmittel auf Bilder und kleben sich an Museumswänden fest. Klimaaktivisten nehmen immer häufiger Kultureinrichtungen ins Visier. Wie Kunstschaffende auf die Angriffe blicken.

Von Felicitas Lachmayr Artikel anhören Shape

Über Vincent Van Goghs „Sonnenblumen“ trieft Tomatensuppe. An einem Gemälde des Impressionisten Claude Monet klebt Kartoffelbrei. Auf einem von Andy Warhol gestalteten Auto landen acht Kilo Mehl. Anhängerinnen und Anhänger der Klimabewegung nehmen immer häufiger berühmte Kunstwerke ins Visier. Sie bewerfen sie mit Lebensmitteln, kleben sich an Rahmen und Museumswände. Auch andere Kultureinrichtungen sind betroffen. Erst vor wenigen Tagen klebten sich zwei Umweltschützer in der Elbphilharmonie während eines Konzerts am Dirigentenpult fest.

