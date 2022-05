Der Ukraine-Krieg rüstet auch die öffentliche Diskussion darüber auf

Die Emotionen der Menschen werden angesprochen, wenn vom Krieg die Rede ist. Das führt zu Parteinahme, erschwert aber ein nüchternes Nachdenken fundamental.

Wenn scharf geschossen wird, Bomben fallen, Menschen sterben, wenn Krieg herrscht, schlägt sich das sofort in der Sprache nieder. Das erleben die Menschen in Russland und der Ukraine auf je unterschiedliche Weise. Die Regierungen in beiden Ländern haben verbal aufgerüstet, um weiter Krieg zu führen: Russland als Aggressor, die Ukraine, um sich und ihr Land zu verteidigen. Es gibt dort kein Für und Wider mehr. Auch für die Selbstverteidigung muss die Sprache in den Kriegsmodus wechseln. Die Reden der Politiker sprechen nicht die Vernunft, sondern die Emotionen an. Denn wir Menschen treffen ja fast alle unsere Entscheidungen, vor allem aber die weitreichenden aus dem Bauch heraus.

Auch in Deutschland erleben wir, dass die öffentliche Diskussion um den russischen Aggressionskrieg in der Ukraine emotional geführt wird. Das mobilisiert zweifelsohne, das schafft die große Hilfsbereitschaft gegenüber den Geflüchteten. Die aufpeitschenden Reden mögen Menschen zu Parteinahme, Tat und Mithilfe bewegen, sie erschweren aber das nüchterne Nachdenken. Genau das sollten wir im Angesicht des Kriegs aber auch tun.

Als vor anderthalb Wochen im Online-Auftritt der Emma ein offener Brief von 28 Intellektuellen veröffentlicht wurde, der den Kanzler aufforderte, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, trat das eine ganze Reihe von Entgegnungen los. Ausführliche, kurze und knappe, in Seitenhieben, Kommentaren und langen Essays. Entgegnungen von klugen Menschen, die sich aber nicht die Mühe machten, auf die Argumente der Briefschreiber einzugehen: Der Grundtenor war stattdessen, dass deutsche Intellektuelle die Ukraine zur Kapitulation auffordern.

Statt Auseinandersetzung presste man den Verfasserinnen und Verfassern des Briefs einen Stempel auf, der komplett an deren Intention vorbeiging, einem aber gleichzeitig ersparte, die Argumente des Briefs ernst zu nehmen. Was die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Briefs tatsächlich wollten, war Kanzler Scholz dafür zu gewinnen, die ukrainische Regierung von der Notwendigkeit von Waffenstillstandsverhandlungen zu überzeugen, zum Wohl der Zivilbevölkerung in der Ukraine. Der Fall zeigt, was zum wichtigsten Motiv in öffentlichen Diskussionen geworden ist: recht zu haben und zu behalten. Was dagegen auf der Strecke bleibt: Die andere, einen störende Positionen nachzuvollziehen und diese zu entkräften. In diesem Fall wäre das ergiebig gewesen.

Die Gefahr ist: Wahrheit soll nur noch etwas Subjektives sein

Aber: Wir alle sind dünnhäutig in Debatten geworden. Denn der öffentliche Diskurs ist schon vor dem Ukraine-Krieg in einen verbalen Kriegsplatz verwandelt worden. Verschwörungstheoretikerinnen und -theoretiker fluten das Netz mit verkürzten, verdrehten, erfundenen Fakten. Die russische Regierung setzt schon lange die Falschinformation als Waffe ein, um den öffentlichen Diskurs in westlichen Demokratien zu zerstören. In den USA war mit Donald Trump ein Präsident an der Macht, der tausende Lügen verbreitet hat. Ob Trump-Lügen, die russische Propaganda oder Verschwörungstheorien: Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Idee von Diskussion als Beitrag zur Wahrheitsfindung zu zerstören. Wahrheit soll etwas Subjektives sein, die der herstellt, der die Macht dazu hat.

Mit denen, die Falschinformationen und Lügen verbreiten, lässt sich nicht mehr diskutieren. Aber wer daraus den Schluss zieht, sich allen widersprechenden Argumenten zu versperren, zerstört die öffentliche Diskussion auch. Dort, wo ernsthaft gerungen wird, sollte man zuhören. Je mehr Widerspruch das in einem auslöst, umso besser: Dann lohnt es sich, nachzufragen.