"Gut erholt und gefährlich": So präsentiert sich Nina Chuba beim Konzert in München

Plus Der Sommerhit "Wildberry Lillet" hat die Sängerin und Rapperin bekannt gemacht – mithilfe von Tiktok. Jetzt ist Nina Chuba auf Tour und spielte auch in München.

Von Laura Gastl

Als "Pfefferkorn" hat sie begonnen, doch erst der "Wildberry Lillet" hat sie so richtig bekannt gemacht: Nina Chuba. In ihrer Musik kombiniert sie gern Mangos mit Chili, würzt mit ein bisschen Pop, Rap, Reggae und Techno. Ihr Name klingt nach Lollipop. Doch tatsächlich ist die 25-Jährige viel mehr als das. Ihren Erfolg steigert sie von Jahr zu Jahr. In München trat sie 2023 noch in der Tonhalle auf – nächstes Jahr im Oktober wird sie in der Olympiahalle singen. Vom Phänomen Nina Chuba und wie sie berühmt wurde.

Wo die Sängerin und Songwriterin heute steht, wird am Dienstagabend in der bayerischen Hauptstadt deutlich. Dort füllt sie die Kulturhalle Zenith. Ihre Fans? Das sind vor allem junge Menschen bis Mitte 30. Was auffällt, ist, dass viele Mädchen im Grundschulalter mit ihren Eltern gekommen sind. Wer lange Haare hat, trägt sie gern wie das Vorbild auf der Bühne: zwei hoch angesetzte Zöpfe oder Dutte in verschiedenen Abwandlungen. Im Fall von Nina Chuba selbst ist es an diesem Abend erstere Variante. Die Haare reichen ihr bis zur Hüfte, die Augenlider glitzern, kurze schwarze Hose, lockere rote Jacke.

