Warum Pro-Palästina-Proteste auch an deutschen Unis so viel Anklang finden

Plus Camps, Demos, Eskalation: Seit Monaten sind Universitäten Schauplätze für Proteste rund um den Nahostkonflikt. Wie viel Protest halten Hochschulen aus?

Von Nicolas Friese

Tag für Tag stehen sie sich seit dem 13. Mai gegenüber, der Protest und der Gegenprotest. Getrennt von der Münchner Leopoldstraße haben auf der einen Seite propalästinensische Aktivisten und Studierende ihre Zelte aufgeschlagen. Auf der anderen Seite, neben dem Brunnen des Geschwister-Scholl-Platzes, ist es nur ein Stand, der sich für die Solidarität mit Israel einsetzt. Aber nicht nur der Hauptsitz der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ist zum Schauplatz von Protesten rund um die Geschehnisse des Angriffs der Hamas am 7. Oktober geworden. In den USA schlugen bereits Mitte April propalästinensische Studierende ihre Zelte auf, am prominentesten war das Camp an der Columbia University in New York. Dort eskalierten die Kundgebungen, die Polizei vertrieb die Aktivisten aus dem Gebäude. Auch an der Berliner Humboldt-Uni wurden Teile des Protests geräumt, in München dürfen beide Seiten bis auf Weiteres bleiben.

Dass die Lage in Deutschland wie in den USA eskalieren wird, glaubt Debora Eller nicht. Sie ist Referentin beim "freien Zusammenschluss Student:innenschaften" und befasst sich dort mit kritischer Bildungsarbeit. Eller sagt, das politische Klima in Deutschland sei ein anderes als in den USA: "Ich sehe an deutschen Hochschulen derzeit zwar eine rasche Radikalisierung unter Studierenden, allerdings erreicht diese insgesamt noch nicht das Ausmaß wie an US-Universitäten."

