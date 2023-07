Literatur

Warum sich Thomas Mann am Strand frei fühlte

Plus Wo das „Bewusstsein von Zeit und Raum und allem Begrenzten still selig untergeht“: Das Meer hatte es dem Schriftsteller angetan. Ein neues Buch benennt die Gründe.

Von Johannes Bruggaier

Wie beschreibt man das Ideal vollkommener Gelassenheit und innerer Ruhe? Dem Gelehrten und Aufklärer Johann Joachim Winckelmann kam als Vergleichsgröße das Meer in den Sinn. So wie dieses in der Tiefe „allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüten“, so zeigen die Skulpturen der antiken griechischen Bildhauer „bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele“.

Das Meer als Metapher für Ruhe und Größe: Winckelmann war mit dieser Assoziation nicht allein. Der Journalist Volker Weidermann hat sich die Werke Thomas Manns noch einmal vorgenommen. Dabei interessierte ihn vor allem eines: die Bedeutung des Meeres. In einem Buch stellt er nun die Ergebnisse seiner Lektüre vor.

