16:10 Uhr

Schwabens schönste Seiten

Die Burgruinen Hohenfreyberg und Eisenberg sind auch in dem Buch „Bedeutsame Kulturlandschaften in Bayerisch Schwaben“ aufgeführt.

Plus Hans Frei und Fritz Stettmayer beschreiben bedeutsame Kulturlandschaften der Region und erklären, wie diese gewachsen sind.

Von Gerlinde Knoller

Was prägt eine Landschaft, was macht sie so unverwechselbar und kostbar, vor allem jenen, für die sie Heimat geworden ist? In einem ausführlichen Bild- und Textband haben Prof. Hans Frei, ehemaliger Bezirksheimatpfleger, und der Fotograf Fritz Stettmayer 18 typische Beispiele von gewachsenen Kulturlandschaften in Bayerisch Schwaben herausgegriffen und sie näher beschrieben. In ihrem Buch „Bedeutsame Kulturlandschaften in Bayerisch Schwaben“, das jetzt im Kunstverlag Josef Fink erschienen ist, zeigen sie exemplarisch, wovon diese Kulturlandschaften geprägt wurden und werden.

