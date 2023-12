Peter Fox geht 2024 auf Open-Air-Tour: Tickets ab heute im Vorverkauf

Peter Fox geht im kommenden Jahr wieder auf Tour. Tickets für seine Konzerte gibt es bereits ab heute im Vorverkauf.

Nach 13 Jahren Pause als Solo-Artist kehrte Peter Fox vor einem Jahr zurück in die Öffentlichkeit. Sein Song "Zukunft Pink" war er wochenlang auf Platz eins der Charts. Nachdem im Mai dann sein Album "Love Songs" erschien, spielte er ganze 35 Konzerte. Doch damit nicht genug: Auch 2024 wird Peter Fox wieder auf mehreren Open-Air- und Festival-Bühnen in Deutschland stehen. Wer den Berliner live auf einem seiner Konzerte erleben will, kann bereits ab Freitag (1. Dezember) Tickets kaufen.

Peter-Fox-Tour 2024: Das sind die Termine

Insgesamt sind acht Konzerte im Juli und August geplant. Das sind alle Termine in der Übersicht:

11. Juni 2024: Konstanz (Sommerkonzerte auf Klein Venedig )

) 16. Juli 2024: Fulda (Domplatz)

(Domplatz) 25. Juli 2024: Rostock (IGA-Park)

(IGA-Park) 26. Juli 2024: Berlin (Parkbühne Wuhlheide )

(Parkbühne ) 23. August 2024: Losheim am See (Strandbad zum Stausee)

am See (Strandbad zum Stausee) 28. August 2024: Neu-Ulm (Wiley Sportpark)

(Wiley Sportpark) 30. August 2024: Bielefeld ( Ravensberger Park )

( ) 31. August 2024: Essen (Seaside Beach Baldeney See)

Tickets für Peter-Fox-Tour 2024 ab heute im Vorverkauf

Tickets für die Konzerte von Peter Fox gibt es ab Freitag (1. Dezember) um 11 Uhr bei Eventim im Presale. Alle anderen Ticketanbieter verkaufen erst später Karten. Für das Konzert in Neu-Ulm beispielsweise können ab dem 8. Dezember auch bei Donau3FM und Allgäu Concerts Tickets bestellt werden.

Peter Fox spielt 2024 auch auf mehreren Festivals

Fans können Peter Fox im kommenden Jahr nicht nur auf seinen eigenen Konzerten sehen, auch auf mehreren Festivals sind Auftritte geplant. Ein Überblick:

4. Juli 2024: Breisach am Rhein (Pinot & Rock Festival)

(Pinot & Rock Festival) 13. Juli 2024: Barcelona (Cruilla Festival)

(Cruilla Festival) 19. Juli 2024: Locarno (Moon & Stars Festival)

(Moon & Stars Festival) 21. Juli 2024: Cuxhaven (deichbrand Festival)

(deichbrand Festival) 16. August 2024: Leipzig (Highfield Festvial)

(Highfield Festvial) 17. August 2024: St. Pölten ( FM4 Frequency Festival )

Lesen Sie dazu auch