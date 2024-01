Popkultur

Dem Phänomen Taylor Swift auf der Spur: Woher kommt der Hype?

Plus Taylor Swift thront aktuell an der Spitze der Pop-Musikindustrie. Unsere Autorin ist schon lange "Swiftie" und versucht, den Hype zu entschlüsseln.

Von Hannah Greiner

Jetzt ist Taylor also größer als Elvis. Pünktlich zum Jahreswechsel übertrumpfte die Queen of Pop den King of Rock’n’Roll. Unangefochten belegte Taylor Swift mit ihrem Album "Midnights" 68 Wochen am Stück Platz Eins der US-Charts – so lange wie noch keine Solokünstlerin und kein Solokünstler vor ihr. Einzig die Beatles, die ihre Alben 132 Wochen an der Spitze der Album-Charts hielten, stehen noch über Swift.

Kaum ein Monat vergeht, in dem es keine Rekorde für die Sängerin regnet: 2023 war zweifelsohne ihr Jahr. Die 34-Jährige wurde vom Times Magazine zur Person des Jahres erklärt, räumte neun MTV-Awards ab und platzierte fünf Alben gleichzeitig in den Top-Ten-Charts. Der restlose Ausverkauf ihrer "Eras"-Tour-Tickets machte sie laut einer Analyse des Medienkonzerns Bloomberg zur Milliardärin und der Film zur Tour legte in seinem Genre den besten Kinostart jemals hin.

