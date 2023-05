Premiere

Ein Feuerwerk für Auge und Ohr im Theater Ulm

Plus Händels Barock-Oper "Amadigi di Gaula" bietet nicht nur optische Hingucker, sondern auch Lacher im richtigen Moment und stimmliche Meisterleistungen.

Benno Schachtner ist ein international renommierter Countertenor und Professor für historisch informierte Aufführungspraxis. Die Kombination prädestiniert Schachtner, der einst als Kind im Chor der Ulmer Spatzen zu singen begann, für die Titelrolle in der von Hinrich Horstkotte inszenierten Händel-Oper "Amadigi di Gaula", die der Barockoper-Spezialist bereits 2021 in Meiningen inszenierte: Schachtner und Horstkotte wissen präzise, was sie tun – und daraus wird im Großen Haus des Theaters Ulm ein Feuerwerk für Auge und Ohr.

Zumal, wenn die Liebe echt ist: Neben Schachtner als Gast singt und spielt dessen Ehefrau Catalina Bertucci die Rolle der schönen Oriana, die der Ritter Amadigi liebt. Da sind die innig verstehenden Blicke tatsächlich authentisch. Horstkotte, der die Oper selbst ausstattete, setzt optisch innerhalb der zum barocken Guckkasten-Theater umgewandelten Bühne auf drei Farben: Weiß wie die Unschuld, Rot wie das Feuer der Leidenschaft und Schwarz wie das Böse – wobei der Wende-Mantel von Amadigis Rivalen, Ritter Dardano (überzeugend: I-Chiao Shih in der Hosenrolle) mit der schwarzen oder der weißen Seite nach außen getragen werden kann. Opulent, wandelbar und wunderbar historisierend sind die Kostüme.

