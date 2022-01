Premiere

Wenn die Hausfrau an Langeweile stirbt: "Hedda Gabler" am Theater Ulm

Plus Eine Frau mit Pistole, Hammer und dem Drang nach Freiheit: Ibsens Drama "Hedda Gabler" gelingt am Theater Ulm als Psychokrimi. Im Zeugenstand? Das Publikum.

Von Veronika Lintner

So eine wie Hedda Gabler sollte niemand für Trauerreden buchen. Nein, erst recht nicht für das eigene Begräbnis. Als diese Frau hört, dass sich ihr Geliebter erschossen hat – dem sie, nebenbei notiert, die Pistole selbst in die Hand gedrückt hat –, da ruft sie ihren Dank zum Himmel: „Endlich eine Tat!“ Frostklirrend, oder wahlweise gespielt zuckersüß, serviert Marie Luisa Kerkhoff am Theater Ulm als Hedda ihre Sätze. Aber bei diesem einen bricht ihr Panzer. Da wird der Blick kurz frei in Heddas Seele. Die Gabler – lebensmüde? Eine Männerfalle, die an der Sucht nach Freiheit leidet? Hausfrau, die an Todeslangeweile stirbt? Dass sich der Norweger Henrik Ibsen sein Urteil nicht so einfach gemacht hat in seinem Drama „Hedda Gabler“, zeigt die Neuinszenierung am Theater Ulm.

