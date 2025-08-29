Superbloom 2025 in München: Alle Infos auf einen Blick

Am kommenden Wochenende verwandelt sich Münchens Olympiapark wieder in ein Festivalgelände. Am 30. und 31. August holt das Superbloom-Festival zum inzwischen vierten Mal zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in die Sportarena. Tickets sind nach wie vor erhältlich, eine Kategorie ist allerdings schon ausverkauft.

Was Besucherinnen und Besucher vor Festivalbeginn wissen müssen? Hier gibt es alle Informationen zu Künstlern, Tickets, Progamm und Anfahrt in einer Übersicht.

Post Malone und Nelly Furtado: Das ist das Line-up beim Superbloom 2025

Bei der vierten Auflage des Superblooms stehen internationale Stars, wie der US-Rapper Post Malone, die portugiesisch-kanadische Pop-Ikone Nelly Furtado, der irische Folkrocker Hozier oder der niederländische DJ Tiësto auf der Bühne. Auch deutsche Künstler sind im Line-up, wie der Rapper Alligatoah oder Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys.

Das Line-Up am Samstag Post Malone

Raye

Nelly Furtado

Alligatoah

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

James Hype

$oho Bani

Jelly Roll

Montell Fish

Pmar Rudberg

Don West

Esther Graf

Aaron

Jassin

Siegfried & Roy

Anton Weil

Das Line-Up am Sonntag Hozier

Tiësto

Bebe Rexha

Conan Gray

Giant Rooks

01099

Montez

Suki Waterhouse

Souly

Ikkimel

Zaho de Sagazan

Juli

Cat Burns

Wasia Project

Dilla

Alessi Rose

Ellice

Mord auf Ex meets True Love

Fabi Rommel

Festival-Tickets für Superbloom 2025: Diese Tickets sind noch erhältlich

Tickets sind auf der offiziellen Superbloom-Website noch für das ganze Wochenende erhältlich. Zwar ist das Regular Weekend Ticket für 219 Euro bereits ausverkauft, aber Musik-Fans können noch folgende Tickets für das ganze Wochenende kaufen:

Weekend Comfort Ticket für 279 Euro

Weekend Comfort Deluxe Ticket für 449 Euro

Für die einzelnen Festivaltage (Samstag und Sonntag) sind noch Tagestickets in drei Kategorien verfügbar:

Regular Tickets für 129 Euro

Comfort Tickets für 169 Euro

Comfort Deluxe Tickets für 259 Euro

Die Comfort und Comfort Deluxe Tickets bieten neben Zugang zu allen Bühnen und allen Experience Bereichen, verschiedene Vorteile gegenüber dem Regular Ticket wie eine kostenlose Garderobe, Handyladestationen oder Fast-Lane-Eingänge zum Festivalgelände. Eine vollständige Liste findet sich auf der Festival Website.

Für Kinder ab 6 Jahren (mit erwachsener Begleitperson) gibt es ab 49 Euro, auch Kombi- und Kulturpass-Angebote sind auf der Festival-Website zu finden. Für alle Tickets gilt: Nach dem Kauf ist es nicht möglich, die Ticketkategorie zu ändern, Tickets zurückzugeben oder zu tauschen.

Das Festivalgelände ist am Samstag von 11 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 0 Uhr geöffnet.

Sicherheitskonzept beim Superbloom: Das darf man nicht auf das Festivalgelände mitnehmen

Laut den Festivalregeln sind nur Gürteltaschen, Handtaschen, Jutebeutel oder Rucksäcke, die kleiner als DIN A4 sind, erlaubt. Beim Eingang auf das Gelände gibt es Taschenkontrollen und es gibt keine Möglichkeit, am Einlass Gepäckstücke abzugeben. Die einzige Ausnahme ist laut Superbloom-Website: „Familien mit Kindern unter 16 Jahren, nutzen bitte unseren Familieneingang. Dort dürft Ihr einen Rucksack oder eine Tasche und einen Kinderwagen pro Kind mitbringen. Aufgrund der gründlichen Kontrollen sind dort längere Wartezeiten möglich.“

Icon vergrößern In den vergangenen drei Jahren war das Superbloom-Festival in München mit rund 50.000 Besuchern jeweils ausverkauft. Foto: Superbloom Festival Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In den vergangenen drei Jahren war das Superbloom-Festival in München mit rund 50.000 Besuchern jeweils ausverkauft. Foto: Superbloom Festival

Da das Superbloom unter freiem Himmel stattfindet, empfiehlt das Festivalteam auf den Wetterbericht zu achten und sich je nach Vorhersage mit Sonnen- oder Regenschutz auszurüsten. Für Personen mit sensiblen Ohren und Kinder empfiehlt das Team passenden Gehörschutz mitzunehmen.

Das dürfen Besucherinnen und Besucher mitnehmen Portemonnaie / Geldbörse

Schlüsselbund

Kleine Taschen, kleine Gürteltaschen oder Bauchtaschen nicht größer als DIN A4

Kinderwagen und Bollerwagen (unter 1 m Länge)

eine Tasche pro Kind

Mobiltelefone

Leere faltbare Trinkflaschen bis zu 500 ml

Einwegkameras

Taschenkameras

Sonnencreme bis zu 100 ml

Decke

Zigaretten nur für den persönlichen Gebrauch

Regen-Ponchos

Deo – kein Sprühdeo, nur Deo-Sticks oder Deo-Roller in Plastikverpackungen

Medikamente oder medizinische Geräte (hier im Voraus das Festivalteam über barrierefrei@superbloom.de kontaktieren)

Versiegeltes Händedesinfektionsmittel, das nicht mehr als 100 ml Inhalt hat

Kleine Powerbanks

Das sollen Besucherinnen und Besucher zuhause lassen Das Mitführen dieser Gegenstände kann zur Abweisung und zum Ausschluss des Besuchenden von der Veranstaltung führen. Dosen, Einweg- und Mehrwegflaschen aus PET (z. B. Limonade, Wasser, etc.), Glas- und Aluminiumflaschen sowie Tetrapacks

Faltbecher und Trinkrucksäcke über 500 Milliliter

Taschen und Rucksäcke, die größer als DIN A4 sind

Helme, Masken, Vermummungen (ausgenommen hiervon ist handelsüblicher Mundschutz als Hygienemaßnahme)

Schusswaffen, Hieb- und Stichwaffen, Pistolen, Munitionsgürtel und sonstige Waffen aller Art

Sägen, Äxte, Beile und ähnliche Werkzeuge

Feuerwerkskörper, Fackeln, Wunderkerzen und sonstige pyrotechnische Gegenstände aller Art (einschließlich bengalisches Feuer)

Stühle, Sitzmöbel und Sitzgelegenheiten (z. B. Styroporwürfel)

AUFNAHMEGERÄTE: professionelle Ton-, Foto- und Videoausrüstung ist verboten

GoPros und Drohnen

Notebooks, Tablets, Computer

Laserpointer

Tiere

Sperrige Gegenstände aller Art, z. B. Leitern, Stühle, Hängematten, Zelte, Fahnenmasten, Regenschirme, Campingausrüstung, Banner und Selfie-Sticks

Entflammbare Flüssigkeiten

Drogen und illegale Substanzen jeglicher Art

Deo-Spray, Haarspray, Pfefferspray, CS-Spray, Sprays (inkl. Parfüm)

Große Kühltaschen oder andere große Behälter/Boxen

Lautsprecher in allen Größen

Flugblätter, Aufkleber, Prospekte oder Ähnliches

Sharpies, Permanentmarker und Ähnliches

Lebensmittel

Megafon

Requisiten oder Kostümteile, die Gewalt verherrlichen (z. B. Schusswaffen)

Radios und Ähnliches

Trommeln, Airhorns, Vuvuzelas und andere mechanische oder elektronische Geräte zur Erzeugung von Lärm

Nietengürtel, Ketten, Ketten an Geldbörsen, Halsbänder (mit Ausnahme feingliedriger Schmuckketten)

Inline-Skates, Rollschuhe, Skateboards, Motorroller, Fahrräder

Texte, Bilder oder andere Materialien mit diskriminierendem, verächtlichem, obszönem, pornografischem und/oder rassistischem Inhalt oder die auf die Verletzung der Persönlichkeitsrechte Dritter hinweisen.

Superbloom 2025: Anfahrt zum Festival im Münchner Olympiapark

Wer zum Superbloom-Festival mit dem Auto anreisen und direkt am Olympiapark parken möchte, sollte sich auf Wartezeit gefasst machen, denn die Parkplätze sind bei großen Veranstaltungen meist schnell belegt. Alternativ können Besucherinnen und Besucher Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park-and-ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer beim Superbloom 2025 die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln plant, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach (Haltestelle: "Olympiazentrum")

S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 (Haltestelle: "Olympiazentrum")

S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 (Haltestelle: "Olympiazentrum")

Tram: Linien 20 und 21 (Haltestelle: "Olympiapark West")

Tram: Linie 27 (Haltestelle: "Petuelring")

Stadtbus: Linie 144 (Haltestellen: "Spiridon-Louis-Ring", "Olympiasee", "Olympiaberg")

Stadtbus: Linie 173 (Haltestellen: "Olympiazentrum", "Olympia-Eissportzentrum", "Petuelring")

Stadtbus: Linien 177 und 178 (Haltestelle: "Petuelring")