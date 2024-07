Taylor Swift spielt in München – wir sind live dabei

An ihrem Namen kommt gerade niemand vorbei. Gerade macht Taylor Swift mit ihrer Eras-Tour sieben Mal Station in Deutschland. Gelsenkirchen hat sich in Swiftkirchen verwandelt, im Hamburger Volksparkstadion verliebte sich Taylor Swift in das Schiet-Wetter. Am Wochenende wird München und das Olympiastadion zum Schauplatz der Swiftmania.

Im Olympiastadion wird Swift 47 Songs aus ihrem jetzt schon recht umfangreichen Werk spielen. Rund dreieinhalb Stunden wird ihr Auftritt dauern, eine richtig lange Show. Doch die Swifties würden auch noch viel länger durchhalten, um all ihre Lieblingslieder zu hören.

Auch die Augsburger Allgemeine wird vom Konzert in München berichten. Hannah Greiner, Felicitas Lachmayr und Richard Mayr bestücken am Samstag, 27. Juli, aus dem Olympiastadion und vom Olympiaberg unseren Live-Ticker rund um das Konzert. Schauen Sie rein.

Live-Ticker: Taylor Swift im Münchner Olympiastadion

Wenn Sie sich vorab schon einmal auf das Konzert einstimmen möchten: In unserem Taylor-Tagebuch halten wir über alles rund um Taylor Swift und die Eras-Tour in Deutschland auf dem Laufenden.