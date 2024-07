Taylor Swift im Olympiastadion: Hier könnte es noch Tickets geben

Taylor Swift ist aktuell DER Star in der Musikwelt. Ihre Alben und Singles wurden weltweit millionenfach verkauft. Im Jahr 2022 belegte sie die Plätze 1 bis 10 in den der Billboard Hot 100. Jetzt kommt Taylor Swift zum ersten mal in ihrer Karriere nach München. Nachdem sie ein für 2011 angesetztes Konzert wegen Terminüberschneidungen absagen musste, steht sie im Sommer gleich zweimal im Olympiastadion auf der Bühne.

Taylor Swift in München: Termine im Olympiastadion und Einlass

Das sind die Termine der Konzerte von Taylor Swift im Münchner Olympiastadion im Rahmen der "The Eras"-Tournee:

27. Juli 2024

28. Juli 2024

Der Einlass beginnt an beiden Tagen um 17 Uhr.

Tickets für Taylor-Swift-Konzerte in München

Die Tickets für Taylor-Swift-Konzerte in München waren nur über Eventim erhältlich und kurz nach Verkaufsstart bereits ausverkauft. Als Sicherheitsmaßnahme wurden die Eintrittskarten personalisiert. Über die offizielle Ticketbörse von Eventim, der Plattform FanSale, ist es noch möglich Karten zu ergattern, beispielsweise von Besuchern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht hingehen können. Laut dem Bayerischen Rundfunk tauchen dort immer wieder Karten auf, sind jedoch auch rasch vergriffen.

Während die Karten über den offiziellen Weg sicher und zudem zum Originalpreis zu bekommen sind, bieten auch private Ticketbörsen wie Viagogo und Stubhub Eintrittskarten von privaten Verkäufern an. Diese kosten jedoch teils mehrere Tausend Euro, und es gibt keine Garantie, mit ihnen Einlass zum Konzert zu erhalten. Ein Kauf ist also mit großem Risiko behaftet, vor dem auch die Verbraucherschutzzentrale Bayern warnt. Zudem könnte es sogar noch Tickets an der Abendkasse geben. Wie die dpa berichtete, war beim Konzert in Gelsenkirchen noch eine zweistellige Anzahl an Tickets an der Kasse erhältlich. Ob das aber in München auch so sein wird, ist unklar.

Vorband bei Konzerten von Taylor Swift in München

Als Vorband tritt bei Taylor Swifts Europatournee die US-amerikanische Alternative-Rock-Band Paramore auf. Bei den Konzerten in Singapur, Australien, Brasilien, Argentinien und Mexiko ist Sabrina Carpenter dabei. In den USA wechseln die Vorbands.

Taylor Swifts Setlist auf The Eras"-Tour

Die Konzerte von Taylor Swift dauern in der Regel mehr als drei Stunden. Bei ihren bisherigen Shows performte sie meist 44 Songs aus ihren zehn Alben. Beim Tourauftakt in Arizona waren diese Lieder auf ihrer Setlist:

Miss Americana & The Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need To Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

'Tis The Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

... Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

22

We Are Never Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Mirrorball (variabler Acoustic-Song)

Tim McGraw

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante S***

Bejeweled

Mastermind

Karma

Taylor Swift in München: Anfahrt zum Olympiastadion

Grundsätzlich ist eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sinnvoll, da die 4000 Parkplätze am Olympiastadion bei Großveranstaltungen schnell belegt sind. Besucherinnen und Besucher können Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 (Haltestelle: Olympiazentrum)

Tram: Linien 20 und 21 (Haltestelle: Olympiapark West)

Tram: Linie 27 (Haltestelle: Petuelring)

Stadtbus: Linie 144 (Haltestellen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg)

Stadtbus: Linie 173 (Haltestellen: Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring)

Stadtbus: Linien 177 und 178 (Haltestelle: Petuelring)