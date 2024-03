Absurde Preise für Adele und Taylor Swift: Wer kontrolliert den Ticket-Schwarzmarkt?

Plus Der Kampf um Konzertkarten der Megastars war bürokratischer Wahnsinn. Tausende Fans gingen leer aus. Viele versuchen es jetzt auf dem Schwarzmarkt, doch das Risiko ist hoch.

Im Juli 2023 und Februar 2024 tobte mitten in Deutschland ein Kampf um die Kultur. Wie, das haben Sie nicht mitbekommen? Mütter, Väter und Jugendliche konkurrierten, nur um gegen ebenso willensstarke Tanten, Onkel und Großeltern zu verlieren. Die Rede ist vom emotionalen Ringen um Konzerttickets: erst für Taylor Swift, dann für Adele.

Schon bevor die Kartenverkäufe für die Superstars starteten, wussten alle, dass der Andrang riesig sein würde. In den USA war zuvor etwa die Plattform Ticketmaster unter der überbordenden Taylor-Swift-Nachfrage kollabiert. Auch in Frankreich musste der Vorverkauf für Swift abgebrochen werden. Als es Monate später um Adele ging, befürchteten Fans ähnliche Strapazen.