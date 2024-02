Simone Ballack übernimmt Musical-Rolle

Erst Spielerfrau, dann Moderatorin und jetzt auch noch eine Musical-Rolle. Simone Ballack scheint ein echtes Multitalent zu sein. Vor der neuen Herausforderung ist sie trotzdem ein wenig aufgeregt.

Simone Ballack (48) hat mit einer Rolle in Ralph Siegels (78) Musical "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" nach eigenen Worten eine ganz neue Herausforderung angenommen. Singen wird die Ex-Frau von Fußballprofi Michael Ballack (47) allerdings nicht. "An meiner Gesangskarriere arbeite ich noch", sagte sie der "Bild". Im Musical spielt Ballack die Mutter der jungen Musikerin Nina, die "Sturm der Liebe"-Star Jennifer Siemann (33) darstellt.

Ballack müsse jetzt erst einmal Texte lernen: "Ich bin zwar eine Rampensau, aber ein wenig Schiss habe ich schon vor dieser Herausforderung." Bis zum Start am 8. Mai ist dafür noch etwas Zeit, denn Ballack spielt die Rolle nicht von der Premiere an. Die 48-Jährige löst Annika Kärsten-Hoenig (38) erst einige Tage danach ab. Die Idee, Simone Ballack zu engagieren, kam nach Informationen der "Bild" von Siegels Frau Laura (40).

(dpa)