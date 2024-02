Interview

Verlegerin Bärbel Dorweiler: Warum das N-Wort in "Jim Knopf" ersetzt wurde

Plus Die Romane von Michael Ende gerieten wegen diskriminierender Passagen immer wieder in Kritik. Für eine Neuausgabe wurden sie nun überarbeitet. Thienemanns Chefin erklärt, warum.

Frau Dorweiler, bisher haben Sie den Originaltext von Michael Endes „Jim Knopf“-Büchern, in dem unter anderem das N-Wort vorkommt, immer gegen Rassismuskritik verteidigt. Was waren Ihre Argumente?



Bärbel Dorweiler: Wir haben die Bücher aus textimmanenter Sicht verteidigt und natürlich mit der Gesamtaussage des Buches. „Jim Knopf“ ist eine antirassistische Geschichte, Michael Ende reagierte damit auch auf die nationalsozialistische Ideologie, mit der er in seiner Jugend konfrontiert war, und setzt sich davon ganz klar ab. Das N-Wort, an dem sich die Kritik vor allem entzündete, wird von Michael Ende in die Figurensprache gesetzt und sehr schlau eingebettet, indem er davon schreibt, dass Herr Ärmel dazu ein schlaues Gesicht macht. Er wollte auf die fehlende Weltoffenheit dieses typischen Untertanen hinweisen und zum Ausdruck bringen, dass man ihn vielleicht nicht so ernst nehmen muss. Ein anderes Beispiel ist der Scheinriese Turtur, der kindgerecht erklärt, wie Diskriminierung zustande kommt, nämlich dadurch, dass man jemanden, der einem fremd ist, als nicht ebenbürtig betrachtet. Insofern konnte man Ende und dem Buch nie Rassismus vorwerfen.

Trotzdem haben Sie sich entschieden, für die Neuausgabe der nachkolorierten Bände, die am 24. Februar erscheint, einige Anpassungen vorzunehmen. Warum jetzt doch?



Dorweiler: Die Kritik hatte die Auseinandersetzung mit dem Werk immer mehr übertönt und ist ihr letztendlich im Weg gestanden. Wir wollten auch nicht, dass Kinder, die die Bücher jetzt lesen, diese sprachlichen Elemente, die als diskriminierend empfunden werden, in ihren Alltagswortschatz übernehmen.

